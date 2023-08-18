恆春中元搶孤設施違反文資法！恆春公所：今年活動結束就拆遷

屏東縣恆春古城是國定古蹟，西門城牆邊有棟透天厝民宅改建，因貼近古城牆體，被依違反文化資產保存法「遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道」裁罰30萬元，而恆春鎮公所設在東門城外的中元豎孤棚設施，也因緊鄰城牆被要求遷移，但公所苦覓新址無著落，文資局下達最後通牒後，今年中元搶孤活動30日結束後就拆遷。

文化資產保存法第34條及第106條規定，營建工程時不得破壞古蹟，亦不得遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道，違者最高可裁罰200萬元罰鍰。恆春西門城牆外有棟透天厝翻修房子，去年被檢舉是違建，且房子緊鄰城牆，文化部文資局現場丈量，透天厝牆面幾乎緊貼著古城牆體，除阻塞觀覽通道外，屋頂也高於城牆馬道0.45公尺，裁罰屋主30萬元。

恆春鎮公所16年在東門城旁興建中元豎孤棚比賽會場，已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝事，並獲台灣「宗教百景」殊榮，成為人氣觀光亮點，但因設施緊鄰古城牆，文資局以違反文資法規定下令遷移；由於搶孤會場依古禮需在古城旁舉行，公所好不容易在西門城牆外找到一塊私有空地，擬租借做為永久活動場址，最後因地主意見分歧而取消。