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路邊攤業者注意！屏東市建華一街9月份強力取締 最高罰2400

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供
屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供

屏東市建華一街路旁長期有業者於路邊設攤，不少攤位已超出道路白線，侵入機慢車道，造成用路人危險，多次遭民眾檢舉，為改善占用情形，警方近日協同里長勸導，擬於9月起強力違規設攤取締，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。

屏東市建國市場附近，建華一街路上長期設有超過50多家路邊攤，業者為擺售商品已侵入道路範圍，占用機慢車道，造成車輛通行受阻，為降低民眾用路風險，警方日前會同里長勸導，截至8月16日已勸導共39個攤商，並於9月份起強力取締違規設攤。

警方指出，9月份起將依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款規定，對於未經許可在道路擺設攤位的業者，處1200元以上2400元以下罰鍰，另外攤棚、攤架，不問屬於受處罰人所有與否，得沒入，呼籲民眾禁止利用道路從事商業行為，壓縮人車使用空間，衍生交通危險。

屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供
屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供
屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供
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屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供
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屏東市建華一街路上長期有業者於路邊設攤，侵入車道造成用路人危險，警方於近日進行勸導，擬於9月起強力取締違規設攤，依道交條例最重可處2400元罰鍰，並沒收攤棚、攤架。圖／警方提供

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