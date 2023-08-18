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影／九如交流道昨大雨轎車「搶灘」今曝現況 清潔員忙清溝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄九如交流道昨大雨轎車車主趕上班，紛紛冒險衝進水裡上高速公路。圖／取自記者爆料網。
高雄九如交流道昨大雨轎車車主趕上班，紛紛冒險衝進水裡上高速公路。圖／取自記者爆料網。

高雄九如交流道匝道口昨被暴雨狂襲，一度積水無法宣洩，趕上班的轎車往水裡衝，影片瘋傳，有網友笑指，「這樣搶灘，對岸還不怕爆」，也有網友稱讚好勇敢；高雄今天上午降下間歇性大雨，上班族影響不大，「搶灘」地點的交流道車流如織，還有清潔員在雨後清溝，深怕淹水慘況又再重演。

高雄市昨上午降下強降雨，造成多處路段雨水宣洩不及，出現淹積水狀況，其中位於三民區九如高速公路北上匝道水深一個輪胎高，當時正逢上班時間，轎車車主為趕上班，紛紛冒險涉水上高速公路。

有網友拍下轎車各個往「河裡」衝的畫面，讓網友讚嘆「大家都好勇敢」，有網友則形容「像游車河的感覺」。

還有網友笑指，「顯示台灣全民皆具有兩棲偵搜能力，個個海軍陸戰隊臥底，屆時登高一呼，全民皆兵」，網友笑稱「這樣搶灘，對岸還不怕爆」。

高雄今天上午間歇性大雨，沒下雨時的天氣陰涼舒爽，記者重回「轎車爭相搶灘」地點的九如交流道查看，沒雨的交流道車流如織，車速不受影響；環保局清潔隊員正以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。

附近商家表示，九如交流道因地勢較低窪，經常逢雨必淹，司空見慣，只是沒想到，因下雨有人拍下影片而爆紅；有住戶看到清潔員沒雨才清溝說，「有點亡羊補牢的感覺」。

高雄九如交流道昨大雨轎車「搶灘」，今天上午陰雨不時無雨，車流如織。左圖／取自記者爆料網。右圖／記者石秀華／攝影
高雄九如交流道昨大雨轎車「搶灘」，今天上午陰雨不時無雨，車流如織。左圖／取自記者爆料網。右圖／記者石秀華／攝影
記者今天上午重回「轎車爭相搶灘」地點的九如交流道查看，沒雨的交流道車流如織，車速不受影響。記者石秀華／攝影
記者今天上午重回「轎車爭相搶灘」地點的九如交流道查看，沒雨的交流道車流如織，車速不受影響。記者石秀華／攝影
記者今天上午重回「轎車爭相搶灘」地點的九如交流道查看，沒雨的交流道車流如織，車速不受影響。記者石秀華／攝影
記者今天上午重回「轎車爭相搶灘」地點的九如交流道查看，沒雨的交流道車流如織，車速不受影響。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影
高雄環保局清潔隊員在昨天淹大水、轎車「搶灘」地點的九如交流道以鐵鉤清水溝的淤泥，深怕再度淹水。記者石秀華／攝影

高速公路 淹水 高雄市

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