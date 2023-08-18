高雄20處市場需耐震補強 預計2年內完成

高雄市共有76座公有市場，部分市場因年代久遠建物急需更新，經發局統計，共有20處市場需進行耐震補強工程，以符合安全使用需求及內政部規範，目前已完成6處，其餘市場將在2年內陸續完成。

經發局表示，為補強921以前興建之公有市場建物安全，並依內政部規定應於114年完成，經發局已完成中興、六龜、湖內、田寮、永安及建興民有等6處市場結構補強，還有14處公有市場已獲經濟部補助，目前分批辦理補強工程，預計在114年全數完成。

局長廖泰翔表示，市場安全為首要考量，工程過程也會就是場衛生、照明、排水、通風等進行調整，也能順帶活化市場使用開發更多人流拓展商機，110年已獲經濟部補助14處公有市場補強經費5306萬元，今年6月再獲4處公有市場補強經費約5700萬元，目前鹽一、苓雅、九曲堂及大寮大發等市場已初見整體活化成效。