高雄水淹籃框？原來是滯洪池

高雄市昨天清晨雷雨交加，雨水湧入三民區本和里滯洪池，籃球場只露出籃球框！議長康裕成在臉書貼出照片，指「籃球場竟是滯洪池」，讚嘆當年設計巧妙， 但不少民眾以為高雄淹水淹到籃球框，市府與議會為此同步澄清，認為大家「誤解大了」。

高雄市三民區本和里早年逢雨必淹，在地里長屢屢陳情，2001年711水災之後，當時的市長謝長廷決定興建生態滯洪池，現地再進行綠美化工程，設籃球場，兼具休憩功能。

昨天清晨高雄下起大雷雨，高市議長康裕成查看本和里滯洪池情形，看到浸在水裡的一截籃球架與籃球框，她在臉書貼文打趣地說「本和里滯洪池是高雄第一個滯洪池，籃球場竟然是滯洪池」，沒想到網友以為高雄淹水淹很慘。

康裕成昨午再透過臉書表示，「這實在大錯特錯」，籃球場就蓋在本和里滯洪池裡，不滯洪時可打供市民運動，下雨就變身滯洪池，變儲水空間，「這麼厲害的多用途設計，或許很多非高雄人無法理解，但絕對不是淹水的籃球場」。

高雄市政府表示，本和里滯洪池工程依高雄市20年降雨頻率規劃，配合上游金獅湖蓄洪調控，可吸納來自仁武、鳥松的洪水，消除本和里及本館里一帶淹水問題。