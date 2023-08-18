台88路肩將加寬 避免駕駛人挨罰

台88線快速公路西向鳳山交流道車多壅塞，駕駛人常在路肩排隊停等下匝道，卻屢被檢舉魔人拍照舉發，罰單4000元起跳，民怨不斷，公路總局鳳屏工務段昨表示，將自鳳山交流道往前1公里起，把現有路肩由原2.2公尺加寬為2.7公尺的減速漸變車道，下周五施工，盼改善駕駛人被罰款情形。

台88快速道路車流量大，下匝道的車流常回堵到主線道，為避免影響主車道的通行，下匝道的車常提前緊靠路肩排隊下匝道，卻頻遭檢舉魔人檢舉，依道路交通管理處罰條例，小型車駕駛人可罰4000至6000元，大型車駕駛人罰6000元罰鍰，民眾抱怨形同搶錢。

交通部鳳屏工務段昨表示，為化解民怨，經與相關單位討論，決定自鳳山交流道往前1公里起，將路肩加寬為2.7公尺的減速漸變車道，使回堵停等的車輛更安全且具適法性，降低駕駛人被罰款情況。

鳳屏工務段並指，因路肩調整寬度，主線兩車道寬度將由3.5公尺縮減為3.25公尺，相關區段會由速限時速90公里降為70公里，此工程將於8月21日至8月24日間施作，區段降速區設置限速警示牌，8月25日起施行一段時日後進行滾動檢討，希望達到改善成效。