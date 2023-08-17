澎湖追風音樂節 「光島盛典」等13處試燈繽紛吸睛

中央社／ 澎湖縣17日電

「2023澎湖追風音樂節」19日在觀音亭休閒園區登場，觀光局澎湖國家風景區管理處今晚為「光島盛典」等13處試燈，讓園區繽紛亮麗，可望繼海上花火節後為菊島帶來另一波觀光熱。

澎湖國家風景區管理處今晚由處長許宗民為音樂節周邊光環境「光島盛典」、「海島狂想」、「漫步星海」、「海光飛舞」、「浪花餘音」、「海中耀動」、「魅力澎湖」等13處主題區試燈，讓園區五彩繽紛更加美麗，同時結合地景文化打造的移動燈藝花車，更讓遊客彷彿置身巴西嘉年華。

許宗民表示，去年澎湖追風音樂節，吸引超過10萬名遊客齊聚澎湖，今年將延續熱潮，19日盛大登場，除了有靜態結合光、風、音樂而成「光島盛典」燈光秀外，包括蔡健雅、謝金燕、A-Lin、五堅情等17組超強卡司陣容，都將輪番上陣獻唱，遊客可望在澎湖享受最療癒的音樂饗宴。

澎管處表示，2023澎湖追風音樂節19日起至9月30日止的每週六在澎湖觀音亭登場，只要民眾前來參加澎湖追風音樂節，可至服務台領取1張摸彩券，每人每週限領1次，每場抽出5000、3000及2000元消費抵用券各1名，可至特約商家消費抵用，同時還有「觀光優惠護照」，並串聯「澎湖自行車跳島嘉年華」及「菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，帶動澎湖秋冬兩季觀光旅遊人潮。

澎湖 國家風景區 馬拉松 花火節

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