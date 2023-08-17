天使輪入夜起抽油 預計明日可抽除右舷9公噸重油

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，沉船處油汙滲漏不止，台灣港務公司今日表示，抽油工作平台船已抵達現場進行浮筒及浮燈標地佈放及定位作業，預計最快今晚至明日清晨，確認油艙位置後，就能立刻進行重油抽除作業。

港務公司說，為加速作業進度，海事工程公司依應變會議要求，調派14人組成7組作業工班，以24小時接力方式進行抽油作業，預計明日即可完成右舷4號重油艙，約9公噸抽除工作。

港務公司及海洋局今日在各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線的監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均未發現油污。

港務公司說，海事工程公司派遣無人機在沉船處附近海域現場觀測到微量油花，其油污流向往南，範圍約800公尺，無擴散之情形，也比前幾日油污範圍明顯縮小，已適時撈除。

海事工程公司派遣4名潛水員搭乘工作船（榮發6號）至沉船處進行船體巡視及加固堵漏作業。針對海面油花部分，港務公司已調派明亮2號、中正7號、萬事通2號、穩通1號攜帶吸油棉索及油分散劑等除污資材前往沉船處進行除油作業。

港務公司說，針對沉沒貨櫃部分，自7月30日起，港務公司及航港局陸續規劃17個側掃區，至今日為止，所有側掃區塊皆已完成。其中有10個區塊未發現沉沒物，7個區塊發現疑似貨櫃沉沒物者約87個，判斷均位於12至0米深之海床，無礙航之虞。