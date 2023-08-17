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康裕成PO籃球場淹水照熱議 陳其邁：她拍的是滯洪池

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，康裕成拍攝的是本和里滯洪池，三民區的居民不會誤會，但其他地區的人，假如只看圖說話，可能會誤解。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁表示，康裕成拍攝的是本和里滯洪池，三民區的居民不會誤會，但其他地區的人，假如只看圖說話，可能會誤解。記者王勇超／攝影

高雄市議會議長康裕成今早在臉書貼出1張本和里滯洪池籃球場被積水淹沒、只剩籃框、籃板露出的照片，引起網友誤會淹水災情嚴重。高雄市長陳其邁表示，康裕成拍攝的是本和里滯洪池，設有親水池畔及籃球場，平時沒水，市民可散步、打籃球，下雨就轉為滯洪池，三民區的居民不會誤會，但其他地區的人，假如只看圖說話，可能會誤解。

康裕成說，這張照片之所以稀奇，是因為這個籃球場蓋在本和里滯洪池裡面。滯洪池裡蓋了籃球場，也有生態池，不滯洪時都提供給市民休閒運動，這麼聰明的多用途的設計在高雄，不了解高雄的人或許看不懂，但是請不要污衊它是淹水的籃球場，它是發揮滯洪功用的籃球場。

高雄市政府水利局表示，籃球場被豪雨淹沒的照片，現場其實是本和里滯洪池，「請勿惡意扭曲防洪設施！」

水利局長蔡長展說，本和里滯洪池是一座兼具滯洪與遊憩的多功能防洪設施，設有籃球場，開始下雨時，即轉為滯洪操作，將本和里及本館里等低窪區域的積水引入池內，減緩積淹水的發生，確實改善周邊積水。

蔡長展說，今早豪雨，本和里滯洪池成功滯洪5.67萬噸，滯洪率達51%。在雨勢稍緩之際，約9點半開始進行排洪工作，確保滯洪池在下一次洪雨來臨之前恢復正常。

蔡長展表示，外界不應錯誤解讀滯洪池用途，甚至以籃球場被豪雨淹沒等用詞以訛傳訛，惡意抹黑高雄市的滯洪成效。

高雄市議會議長康裕成，今早再臉書貼出本和里滯洪池籃球場淹水的照片，她強調，這裡是本和里滯洪池的一部份。圖／翻攝自康裕成臉書
高雄市議會議長康裕成，今早再臉書貼出本和里滯洪池籃球場淹水的照片，她強調，這裡是本和里滯洪池的一部份。圖／翻攝自康裕成臉書
高雄市議會議長康裕成後來貼出本和里滯洪池籃球場水退之後的照片。圖／翻攝自康裕成臉書
高雄市議會議長康裕成後來貼出本和里滯洪池籃球場水退之後的照片。圖／翻攝自康裕成臉書

滯洪池 豪雨 康裕成 陳其邁

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