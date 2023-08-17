康裕成PO籃球場淹水照熱議 陳其邁：她拍的是滯洪池

高雄市議會議長康裕成今早在臉書貼出1張本和里滯洪池籃球場被積水淹沒、只剩籃框、籃板露出的照片，引起網友誤會淹水災情嚴重。高雄市長陳其邁表示，康裕成拍攝的是本和里滯洪池，設有親水池畔及籃球場，平時沒水，市民可散步、打籃球，下雨就轉為滯洪池，三民區的居民不會誤會，但其他地區的人，假如只看圖說話，可能會誤解。

康裕成說，這張照片之所以稀奇，是因為這個籃球場蓋在本和里滯洪池裡面。滯洪池裡蓋了籃球場，也有生態池，不滯洪時都提供給市民休閒運動，這麼聰明的多用途的設計在高雄，不了解高雄的人或許看不懂，但是請不要污衊它是淹水的籃球場，它是發揮滯洪功用的籃球場。

高雄市政府水利局表示，籃球場被豪雨淹沒的照片，現場其實是本和里滯洪池，「請勿惡意扭曲防洪設施！」

水利局長蔡長展說，本和里滯洪池是一座兼具滯洪與遊憩的多功能防洪設施，設有籃球場，開始下雨時，即轉為滯洪操作，將本和里及本館里等低窪區域的積水引入池內，減緩積淹水的發生，確實改善周邊積水。

蔡長展說，今早豪雨，本和里滯洪池成功滯洪5.67萬噸，滯洪率達51%。在雨勢稍緩之際，約9點半開始進行排洪工作，確保滯洪池在下一次洪雨來臨之前恢復正常。