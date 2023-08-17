天使輪重油艙入夜起抽油 預計18日抽出9噸重油

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高雄港表示，今天晚上啟動重油艙抽油作業，工程漏夜進行，預計明天可抽完右舷4號重油艙9公噸重油。

台灣港務公司高雄分公司表示，抽油工作平台船目前正在進行浮筒及浮燈標布放及定位，依據海事工程公司回報，預計今天晚間至明日凌晨確認油艙位置後立即啟動重油抽除工程，採24小時不間斷接力作業。

高雄港表示，為加速作業進度，海事工程公司依應變會議要求調派14人組成7組作業工班、24小時作業，預計明日即可完成右舷4號重油艙、約9公噸抽除工程。

針對天使輪沉沒貨櫃航安檢視方面，自7月30日起，港務公司及航港局陸續規劃17個側掃區，截至今天，已完成所有側掃區塊，有7區塊發現87個疑似貨櫃沉沒物，判斷均位於12至40米深海床，無礙航之虞。

高港指出，港務公司將在最短時間內與高科大團隊分析評估側掃發現沉沒物，確認是否須納入水下無人載具（ROV）進一步確認沉沒物；另外，航港局已針對先前所發現沉沒物及漁民反映影響捕撈作業區域發布航船布告，並透過漁業電台周知各類船舶。

海面油污監控部分，各岸際觀測點、海岸線等均無發現油污情事。空域與海域巡察部分，因今天天候不佳，僅海事工程公司派遣無人機在沉船處附近海域現場觀測有微量油花，800公尺範圍油污流向往南，現已完成撈除無擴散情形。

海事工程公司今天派遣4名潛水員搭乘「榮發6號」工作船至沉船處巡視船體及加固堵漏作業。港務公司針對海面油花部分，已調派明亮2號、中正7號、萬事通2號、穩通1號攜帶吸油棉索及油分散劑等除污資材至沉船處除油。