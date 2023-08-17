影／高雄暴雨多處淹水…網喊「放豪雨假」 陳其邁回應了
高雄市今天清晨發生強降雨，造成多處淹水，市長陳其邁早上透過臉書提醒市民「記得攜帶雨具、留意行車安全」，卻引來許多網友張貼淹水照片，要求豪雨假。陳其邁今天下午視察鳳山行政中心旁的滯洪池時表示，公家機關已採取彈性上班，民營企業是否彈性上班，有部分是中央法規，會根據天氣狀況，來討論彈性上班的部分是否需要檢討。
陳其邁說，天然災害的放假標準是24小時預測雨量，山區是200毫米、平地市區是350毫米，今天在平地累積最高雨量是150毫米，比較特別的是，雨下在清晨7、8點，集中雨量在那邊，超過工程設計的防洪標準，市區2到5年防洪頻率，超過時就可能會有部分的強降雨的積淹水，水來得很快，退得也很快。
陳其邁表示，這次積淹水的地區，剛好在三民區、鳳山區、鳥松區，是原高雄縣與高雄市的縣市交界地帶，長期以來縣區、市區的防洪標準不一樣，「縣區比較低，市區比較高」，由於人口越來越集中到仁武、鳥松、鳳山等縣市交界區，之後會加強治水。
水利局人員向陳其邁簡報表示，今天早上最大10分鐘雨量為23毫米，半小時雨量達43毫米，屬強降雨，府前滯洪池正常啟動滯洪功能，周邊雖然有局部較低區域積淹水，但已有顯著改善。陳其邁發現府前滯洪池未裝設監視器，立刻要求水利局補裝監視器畫面，讓當地里長可以即時透過畫面，知道「差不多快滿出來了」，以便向里民預警。
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