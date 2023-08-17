屏南立委民進黨提名徐富癸 徐：「20年磨一劍準備好了」

屏東縣立委第二選區（屏南）選情詭譎，民進黨原本提名縣議員許展維參選，未料許因涉違反政府採購法遭20萬交保後宣布退選，民進黨急尋人選，最後決定由潘孟安核心幕僚、縣府民政處長徐富癸參戰，將對上無黨籍蘇震清的兒子蘇孟淳，也代表綠營整合破局，藍營則人選仍未定，選情仍有諸多變數。

民進黨屏東縣黨部今舉行屏南立委參選人徐富癸提名記者會，民進黨籍鄉鎮長、議員們都齊聚高喊支持「民主清廉，守護屏南」，屏東縣長周春米、爭取連任的屏北選區立委鍾佳濱都到場。

周春米這次擔任總統、立委屏東競選總部主任委員，周春米說，民進黨中央昨通過徵召徐富癸擔任民進黨屏南立委參選人，執政黨有責任要為屏南鄉親挑選最認真，最值得信賴，服務經驗充份的人選，徐富癸在地深耕20年，包括立委潘孟安服務處10年、8年在縣政府，是代表民進黨出馬的唯一不二人選。

屏南立委這一席，對民進黨來說有不可以輸掉的壓力，更是潘孟安的本命區，面對無黨籍蘇震清推出兒子蘇孟淳參戰，綠營整合分裂，周春米說，民主社會大家都有意願從事參與民主競爭都很歡迎，她強調，本土價值、民進黨要求清廉、勤政、愛鄉土，徐富癸都通過這樣檢驗，也最有資格代表民進黨，爭取鄉親認同。

徐富癸曾擔任聯合報記者，跑過苗栗縣、恆春半島，徐富癸說，他除了在媒體服務，大半人生都在扮演造浪者，擔任政治幕僚，推上浪頭，參選立委，「20年磨一劍，我準備好了！」，今起辭去民政處長職務，剩下短短不到150天，跟時間賽跑，一步一腳印，握緊每雙手，他有20年服務經驗，扎根基層，選民的眼睛是雪亮的，看到徐富癸就想到服務品質有保證，「有信心勝選」。

徐富癸說，屏南地區的農漁業、交通、觀光、治水都很重要，還有小琉球生態保育課題等，若有幸當選立委，這都是重要議題政策，也會配合縣長周春米領導縣府團隊，積極爭取建設屏南。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道說，跟時間賽跑，三天當兩天，兩天當一天來用，要調整步伐，加緊速度，整合團結所有能夠支持力量，一同打贏這場選戰，也呼籲民進黨員，「沒有分裂的本錢」。