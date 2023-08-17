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善用中央挹注經費 金門消防局辦集訓強化人員技能

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局舉辦「精進消防人員火場救災訓練」，加強人員訓練。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局舉辦「精進消防人員火場救災訓練」，加強人員訓練。圖／金門縣消防局提供

中央挹注器材經費，內政部消防署今年補助金門縣充實特殊災害搶救器材經費49.5萬元，結合自籌預算總計95萬元。為妥善運用此次經費，消防局昨特別辦「精進消防人員火場救災訓練」，結合中央補助經費採購之器材，健全提昇消防人員遭遇危急事件之緊急救援小組（Rapid InterventionTeam，RIT），希望減少同仁救災時的傷亡。

據了解，近十年消防人員火場殉職超過30人，有數起事件更是同時有多位消防人員殉職，如桃園市104年新屋保齡球館6名、107年敬鵬工廠6名等；而110年彰化縣發生喬友大樓火警，造成1名消防人員死亡。有鑑此內政部將消防人員救災安全管理列為重要工作目標，監督各縣市消防局持續強化是項訓練。

金門消防局長呂英華表示，近年組織擴編，部分進用新進人員，自去年起，進行中長期規劃，全面辦理外勤人員火場救災精進訓練，置重點於入室安全管理、火場危險預知、火場自救及呼救、指揮體系應變、緊急救援小組啟動等。

呂英華指出，消防人員到達救災現場後即針對救災任務進行分工及搶救，但災害現場瞬息萬變，當消防人員本身發生受困傷亡事件時，必須透過平時訓練、指揮體系、個人救災技能及組織專責救援隊等方式進行伙伴救援，相關救援模式有別於一般火場搶救，需以系統化、科學化的方式，全面通盤提升訓練，以提升消防人員火場安全。

呂英華強調，他非常重視同仁救災安全，近年在中央、金門府會支持下，持續擴編增加員額，每年爭取經費購置快速救援板（FastBoard）、充電式照明繩索等相關裝備器材，並辦理專項訓練，從軟硬體各面向逐步往前，在確保消防同仁救災安全的前提下，守護鄉親生命財產。

消防署今年補助金門縣充實特殊災害搶救器材經費49.5萬元，結合自籌預算總計95萬元消防局昨特別辦「精進消防人員火場救災訓練」，加強人員訓練。圖／金門縣消防局提供
消防署今年補助金門縣充實特殊災害搶救器材經費49.5萬元，結合自籌預算總計95萬元消防局昨特別辦「精進消防人員火場救災訓練」，加強人員訓練。圖／金門縣消防局提供

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