善用中央挹注經費 金門消防局辦集訓強化人員技能

中央挹注器材經費，內政部消防署今年補助金門縣充實特殊災害搶救器材經費49.5萬元，結合自籌預算總計95萬元。為妥善運用此次經費，消防局昨特別辦「精進消防人員火場救災訓練」，結合中央補助經費採購之器材，健全提昇消防人員遭遇危急事件之緊急救援小組（Rapid InterventionTeam，RIT），希望減少同仁救災時的傷亡。

據了解，近十年消防人員火場殉職超過30人，有數起事件更是同時有多位消防人員殉職，如桃園市104年新屋保齡球館6名、107年敬鵬工廠6名等；而110年彰化縣發生喬友大樓火警，造成1名消防人員死亡。有鑑此內政部將消防人員救災安全管理列為重要工作目標，監督各縣市消防局持續強化是項訓練。

金門消防局長呂英華表示，近年組織擴編，部分進用新進人員，自去年起，進行中長期規劃，全面辦理外勤人員火場救災精進訓練，置重點於入室安全管理、火場危險預知、火場自救及呼救、指揮體系應變、緊急救援小組啟動等。

呂英華指出，消防人員到達救災現場後即針對救災任務進行分工及搶救，但災害現場瞬息萬變，當消防人員本身發生受困傷亡事件時，必須透過平時訓練、指揮體系、個人救災技能及組織專責救援隊等方式進行伙伴救援，相關救援模式有別於一般火場搶救，需以系統化、科學化的方式，全面通盤提升訓練，以提升消防人員火場安全。