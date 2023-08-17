高雄鳳林路下陷 公路局三工處姍姍來遲是因這原因

高雄今早雷雨大作，部分地區造成積淹水，其中鳳山區鳳林路與東福街口路面於今早7點40分左右突然下陷，長約5公尺，寬約3公尺，但轄管的公路總局第三工程度竟遲至8點半以後才獲報，民代查出，原來高市管挖相關群組獨漏三工處，痛批中央與地方的連繫必須檢討。

高雄上午下起大雷雨，鳳山區至上午11點，24小時累積雨量達126毫米，最大時雨量62毫米，結果鳳林路與東福街口傳出路面龜裂坍陷，險象環生，鳳山警分局成功派出所獲報到場了解，損壞面積寬約3公尺、長約5公尺，所幸未有民眾受傷。已在現場拉起封鎖線管制，並實施交通疏導，並通知相關單位到場搶修。

市議員李雅靜趕赴現場會勘，冒雨等待多時，才等到轄管單位公路總局第三工程處人員調調來機具開挖查察原因，初判當地有下水道人孔，因應三工處要求，所有人孔均要下地，但卻沒做洩氣閥或洩氣管，以致今早4點多起暴雨狂炸，底下雨汙水無法宣洩，即會從地下最弱的地方噴出來，造成道路高低差、破裂等道安問題。

令李雅靜氣結的是，市府管挖中心群組竟獨漏三工處，以致7點多道路坍陷，三工處至8點半到9點間才知情，指評地方與中央的通報管道，需好好檢討。