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高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝

雨彈今天上午狂炸高雄，接近三民和仁武一帶的本館路、九如路和陽明路段嚴重積淹水，轎車如水上行舟，九如交流道匝道口積水一時無法宣洩，又逢上班時間，只見一輛輛轎車往水裡衝，濺起高高水花，讓網友驚嘆「大家都好勇敢」！

高雄市今天上午強降雨，造成多處路段雨水宣洩不及，出現淹積水狀況，其中位於三民區九如高速公路北上匝道水深近一個輪胎高，轎車冒險涉水上高速公路，周圍沿線塞爆，一輛轎車故障拋錨在匝道口，交通一度封鎖。

另有轎車車主趕上班，雖匝道口已經淹水，仍一輛輛往「河裡」衝，有網友讚嘆「大家都好勇敢」、「勇敢是台灣人的特性」，有網友則形容畫面「像游車河的感覺」。警方指出，該路段積水狀況已於上午近9時解除。

高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝
高市三民區九如高速北上匝道今天上午因高雄降下豪大雨，出現淹水現象，轎車車主趕上班，紛紛往水裡衝，網友讚嘆好勇敢。記者石秀華／翻攝

淹水

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