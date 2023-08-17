高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

雨彈今天上午狂炸高雄，接近三民和仁武一帶的本館路、九如路和陽明路段嚴重積淹水，轎車如水上行舟，九如交流道匝道口積水一時無法宣洩，又逢上班時間，只見一輛輛轎車往水裡衝，濺起高高水花，讓網友驚嘆「大家都好勇敢」！

高雄市今天上午強降雨，造成多處路段雨水宣洩不及，出現淹積水狀況，其中位於三民區九如高速公路北上匝道水深近一個輪胎高，轎車冒險涉水上高速公路，周圍沿線塞爆，一輛轎車故障拋錨在匝道口，交通一度封鎖。