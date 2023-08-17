高雄大雨狂炸 民眾灌爆陳其邁臉書跪求「豪雨假」
高雄市今天凌晨至上午持續豪雨，市區多處積淹水，高雄市長陳其邁透過臉書提醒民眾「留意行車安全」，但不少民眾卻灌爆市長臉書抱怨，「簡直用生命在上班」、「豪雨假呢？」
據中央氣象局統計，截至上午11時30分，高雄市豪雨24小時累積雨量以三民區136毫米居冠、鳳山下到126.5毫，全市約有10個行政區累積雨量破100毫米，至中午左右，雨勢一度稍，仍下不停。
高雄市政府於上午8時因應0817豪雨，應變中心擴大三級開設，各單位加強戒備。清早逢上班上課時間，陳其邁也在臉書提醒民眾外出記得攜帶雨具、留意行車安全。
但多數民眾因冒雨上班超崩潰，留言灌爆市長陳其邁臉書，指鳳山青年路、澄清路、光復路、中山西路、本館路及球館路多處積水且達到半個輪胎高。「這種天氣早上不能彈性一些上班上課嗎」、「水都淹到我家門口，摩托車都騎不出去了」、「市長快看！我家門前有小河」、 「真的是賣命在上班的」、「該放豪雨假了吧」。
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