高雄豪大雨轎車駕駛像開船 網友崩潰跪求放「豪雨假」

高雄今天上午遭雨彈襲擊，市區不少路段出現淹積水慘狀，由於正逢上班尖峰期間，豪大雨的雨是讓上班族崩潰，不少機車族穿雨衣冒險涉水機車熄火當場「顧路」，有不少轎車在水中行駛就像划船；暴雨讓騎機車的網友崩潰，直指比颱風還誇張，紛紛擠入巿長陳其邁臉書「跪求豪雨假！」

中央氣象局今天清晨5時21分即對高雄和屏東地區發布大雷雨即時訊息，高雄市區持續降下滂沱大雨，市區各路段出現嚴重淹積水現象，但高市府水利局卻遲至8時才成立「0817豪雨應變中心」擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。

高雄地區因大雨狂瀉，不少路段出現嚴重淹積水狀況，讓上班族一片哀號；有PTT網友直指，「這雨勢擠上班車潮太危險」，有網友好奇問「有機會放假嗎」、「這雨勢出門騎車危險」、「剛剛手動請假 出門怕淹」、「崩潰，完全積水又大豪雨，超難以理解為何今天沒放假」。

原PO指出，外面一片白茫茫，不時伴隨閃電打雷，都要淹水了，出門有夠危險，質疑這程度竟然還沒有豪雨假，有網友回應：「官員都坐車、坐辦公室」。