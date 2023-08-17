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水上摩托車！高雄騎士多拋錨路邊 上班尖峰多處慘淹水

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

氣象局今天發布大雷雨通報，高雄仁武區3小時雨量高達80毫米，尤其正值民眾上班尖峰時段，而鳥松區本館路全成一片汪洋水路，不少民眾涉險騎車通過，起初還覺得有趣，機車成水上摩托車，但下一刻拋錨只能拖到路旁狼狽苦等協助，據傳部分號誌燈故障，經查已恢復正常。

警方指出，這起強降雨自8時許多處路段淹水成災，不過目前淹水多已退去，其中鳥松區本館路淹水嚴重成小河，此外，一早有民眾通報鳳仁路與八德一路口的號誌不亮，但員警過去查看，皆已恢復正常。

有些民眾為了趕上班，甚至還冒險騎車通過，但淹水位高過輪胎以上，不久後，便有一群上班族機車拋錨，只能狼狽推著機車至道路邊等待，幸好目前積水已退，暫無人員受傷等災情傳出。

高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
高雄本館路積水漸已退去。民眾提供
高雄本館路積水漸已退去。民眾提供
高雄仁武民眾上班時段涉險騎過本館路。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
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