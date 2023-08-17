水上摩托車！高雄騎士多拋錨路邊 上班尖峰多處慘淹水

氣象局今天發布大雷雨通報，高雄仁武區3小時雨量高達80毫米，尤其正值民眾上班尖峰時段，而鳥松區本館路全成一片汪洋水路，不少民眾涉險騎車通過，起初還覺得有趣，機車成水上摩托車，但下一刻拋錨只能拖到路旁狼狽苦等協助，據傳部分號誌燈故障，經查已恢復正常。

警方指出，這起強降雨自8時許多處路段淹水成災，不過目前淹水多已退去，其中鳥松區本館路淹水嚴重成小河，此外，一早有民眾通報鳳仁路與八德一路口的號誌不亮，但員警過去查看，皆已恢復正常。