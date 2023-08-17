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不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

高雄大雨滂沱多處積水「達半個輪胎高」 市民唉：在騎水上摩托車

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

影／高雄暴雨狂炸 本館路瞬間變本館河...公車也拋錨　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障警方暫時封鎖現場通行。圖／讀者提供
高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障警方暫時封鎖現場通行。圖／讀者提供

高雄市今天上午遭暴雨狂炸，市區多處路段出現淹積水現象，因逢上班交通尖峰時段，讓趕上班的上班族一片哀號，不少路段變小溪，其中本館路瞬間變本館河，連公車也拋錨在「水中央」，九如高速公路北上匝道一度水淹將近一個輪胎高，車輛故障拋錨匝道口交通一度封閉。

高雄市今天上午強降雨，造成多處路段雨水宣洩不及，出現淹積水狀況，其中位於三民區九如高速公路北上匝道水深近一個輪胎高，轎車冒險涉水上高速公路，周圍沿線塞爆，一輛轎車故障拋錨在匝道口，交通一度封鎖，雨中站交通崗的員警見狀，趨前幫忙推車，狀況於8時30分解除。

另本館路、球場路以及陽明路周圍路段淹積水嚴重，本館路瞬間變本館河，連公車也因積水拋錨無法動彈，不少機車族冒險騎車上班「刁車」。

高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障員警幫忙推車。圖／讀者提供
高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障員警幫忙推車。圖／讀者提供
高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障員警幫忙推車。圖／讀者提供
高雄市今天上午暴雨狂炸，九如高速公路匝道口積水，轎車故障員警幫忙推車。圖／讀者提供
高雄今天上午遭豪大雨襲擊，多處路面出現淹積水現象；圖為九如一路和陽明路段周圍變溪流。圖／讀者提供
高雄今天上午遭豪大雨襲擊，多處路面出現淹積水現象；圖為九如一路和陽明路段周圍變溪流。圖／讀者提供
高雄今天上午遭豪大雨襲擊，多處路面出現淹積水現象；圖為鳥松區本館路周圍淹積水狀況。圖／讀者提供
高雄今天上午遭豪大雨襲擊，多處路面出現淹積水現象；圖為鳥松區本館路周圍淹積水狀況。圖／讀者提供
高雄市今天上午暴雨狂炸，本館路瞬間變本館河，公車也拋錨。圖／取自記者爆料網
高雄市今天上午暴雨狂炸，本館路瞬間變本館河，公車也拋錨。圖／取自記者爆料網

高速公路 高雄市 公車

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