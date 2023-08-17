影／高雄暴雨狂炸 本館路瞬間變本館河...公車也拋錨
高雄市今天上午遭暴雨狂炸，市區多處路段出現淹積水現象，因逢上班交通尖峰時段，讓趕上班的上班族一片哀號，不少路段變小溪，其中本館路瞬間變本館河，連公車也拋錨在「水中央」，九如高速公路北上匝道一度水淹將近一個輪胎高，車輛故障拋錨匝道口交通一度封閉。
高雄市今天上午強降雨，造成多處路段雨水宣洩不及，出現淹積水狀況，其中位於三民區九如高速公路北上匝道水深近一個輪胎高，轎車冒險涉水上高速公路，周圍沿線塞爆，一輛轎車故障拋錨在匝道口，交通一度封鎖，雨中站交通崗的員警見狀，趨前幫忙推車，狀況於8時30分解除。
另本館路、球場路以及陽明路周圍路段淹積水嚴重，本館路瞬間變本館河，連公車也因積水拋錨無法動彈，不少機車族冒險騎車上班「刁車」。
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