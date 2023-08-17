快訊

不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

高雄大雨滂沱多處積水「達半個輪胎高」 市民唉：在騎水上摩托車

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧路了！高雄大雨滂沱多處積水 市民唉「在騎水上摩托車」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
大坪頂小港往大寮的機車道，被積水淹沒，網友稱在騎水上麼托車。圖／取自臉書陳其邁
大坪頂小港往大寮的機車道，被積水淹沒，網友稱在騎水上麼托車。圖／取自臉書陳其邁

受低壓帶影響，高雄今早大雨滂沱，長庚醫院附近的大埤路、本館路持續大雨，上午七、八點時，積水一度達半個輪胎高，大坪頂小港往大寮道路機車道被積水淹沒，當地交通大打結，高雄氣象站上午也連續發布大雷雨即時訊息，預估下大雨時間將持續到9時45分，行車能見度低，請民眾注意安全。

高雄從昨晚起即下起大雨，到今天早上雨都未有緩和趨勢，通往高雄長庚醫院的大埤路、本館路等，地處低窪，從上午七點多起，就開始淹水，水深一度達半個輪胎高，不僅塞車，也讓趕著上班的駕駛，擔心車子會因此拋錨。

有網友提醒，「高雄大埤路，長庚前開始淹水，車輛請改道」、「本館路周遭別走」、「鼎也金淹水了」、「大坪頂小港往大寮下來只剩單線，機車下去一定顧路」、「騎過去已經來不及了，變水上摩托車。」

高雄市府市府豪雨應變中心今早擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，高市府指會隨時監控雨勢與積淹水情形，盡速排除，也請市民有相關災情，可撥打1999通報。

高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網
高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網
高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網
高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網
高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網
高雄市今早大雨滂沱，通往長庚醫院一帶道路積水達半個輪胎高。圖／取自記者爆料網

淹水

延伸閱讀

高屏防豪雨 高雄鳳山累積雨量逾百毫米

高雄清晨雷雨交加 燕巢區雨量達101毫米

高雄屏東大雷雨 林邊、佳冬淹水1級警戒

25年一遇大雨 蘆竹道路淹成河

相關新聞

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

高雄市今天上午降下豪大雨，雨勢狂瀉，造成多處道路雨水宣洩不及，出現淹積水現象，部分道路瞬間變小溪，汽機車冒險涉水，九如高...

顧路了！高雄大雨滂沱多處積水 市民唉「在騎水上摩托車」

受低壓帶影響，高雄今早大雨滂沱，長庚醫院附近的大埤路、本館路持續大雨，上午七、八點時，積水一度達半個輪胎高，大坪頂小港往...

屏東就業中心萬巒地區徵才 26家廠商釋出200多個職缺

勞動部屏東就業中心因應廠商用人及民眾就業需求，將在8月18日周五上午9時至中午12時30分，於屏東縣萬巒鄉萬巒國中學生活...

佳樂水衝浪嘉年華 10月登場

屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，10月13至15日在佳樂水漁村公園登場，今年除傳統賽事，還加入毛小孩與主人趣味衝浪賽，本月...

歌仔戲酬神聲量大 旗津居民不忍了

高雄旗津某宮廟每年6至8月邀請劇團在海邊搭台演歌仔戲酬神，音量大到周邊居民受不了，形容如「旗津地獄」，指尊重神明，但民俗...

天使輪油汙 船東不處理 5度重罰

帛琉籍「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，船上空貨櫃與油汙隨海漂流。海洋保育署說，船東至今未布放攔油索，也未提出委託廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦