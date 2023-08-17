顧路了！高雄大雨滂沱多處積水 市民唉「在騎水上摩托車」

受低壓帶影響，高雄今早大雨滂沱，長庚醫院附近的大埤路、本館路持續大雨，上午七、八點時，積水一度達半個輪胎高，大坪頂小港往大寮道路機車道被積水淹沒，當地交通大打結，高雄氣象站上午也連續發布大雷雨即時訊息，預估下大雨時間將持續到9時45分，行車能見度低，請民眾注意安全。

高雄從昨晚起即下起大雨，到今天早上雨都未有緩和趨勢，通往高雄長庚醫院的大埤路、本館路等，地處低窪，從上午七點多起，就開始淹水，水深一度達半個輪胎高，不僅塞車，也讓趕著上班的駕駛，擔心車子會因此拋錨。

有網友提醒，「高雄大埤路，長庚前開始淹水，車輛請改道」、「本館路周遭別走」、「鼎也金淹水了」、「大坪頂小港往大寮下來只剩單線，機車下去一定顧路」、「騎過去已經來不及了，變水上摩托車。」