聽新聞
test
0:00 / 0:00
顧路了！高雄大雨滂沱多處積水 市民唉「在騎水上摩托車」
受低壓帶影響，高雄今早大雨滂沱，長庚醫院附近的大埤路、本館路持續大雨，上午七、八點時，積水一度達半個輪胎高，大坪頂小港往大寮道路機車道被積水淹沒，當地交通大打結，高雄氣象站上午也連續發布大雷雨即時訊息，預估下大雨時間將持續到9時45分，行車能見度低，請民眾注意安全。
高雄從昨晚起即下起大雨，到今天早上雨都未有緩和趨勢，通往高雄長庚醫院的大埤路、本館路等，地處低窪，從上午七點多起，就開始淹水，水深一度達半個輪胎高，不僅塞車，也讓趕著上班的駕駛，擔心車子會因此拋錨。
有網友提醒，「高雄大埤路，長庚前開始淹水，車輛請改道」、「本館路周遭別走」、「鼎也金淹水了」、「大坪頂小港往大寮下來只剩單線，機車下去一定顧路」、「騎過去已經來不及了，變水上摩托車。」
高雄市府市府豪雨應變中心今早擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，高市府指會隨時監控雨勢與積淹水情形，盡速排除，也請市民有相關災情，可撥打1999通報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言