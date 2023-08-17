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屏東就業中心萬巒地區徵才 26家廠商釋出200多個職缺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
勞動部屏東就業中心8月18日上午9時至中午12點半，屏東縣萬巒鄉萬巒國中學生活動中心舉辦「萬巒地區現場徵才活動」，計有26家廠商釋出237個工作機會。圖／屏東就業中心提供
勞動部屏東就業中心8月18日上午9時至中午12點半，屏東縣萬巒鄉萬巒國中學生活動中心舉辦「萬巒地區現場徵才活動」，計有26家廠商釋出237個工作機會。圖／屏東就業中心提供

勞動部屏東就業中心因應廠商用人及民眾就業需求，將在8月18日周五上午9時至中午12時30分，於屏東縣萬巒鄉萬巒國中學生活動中心舉辦「萬巒地區現場徵才活動」，計有26家廠商釋出237個工作機會，其中在地最大廠商屏東農產股份有限公司釋出包裝作業員、品管人員；橘平實業股份有限公司釋出包裝作業員、倉管人員等職缺，歡迎待業或轉職民眾踴躍參加。

屏東就業中心指出，此次徵才以食品業10家廠商參與，釋出97名職缺為大宗。另外，聯利農業科技（股）藥劑研發人員，及豐釧機械（股）傳統車床人員、焊接技術人員等職缺開出4萬元薪資；強匠冷凍食品（股）釋出最多25名職缺、台灣本田汽車（股）則釋出20名技術員職缺。

除現場職缺外，近期推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，現場設置諮詢專區輔導求職民眾投入專案職缺，方案提供5000元至1萬3000元就業獎勵金。包括櫻花蝦金品大飯店的房務員、石二鍋屏東家樂福店兼職人員、西堤屏東自由分公司餐飲服務接待員及廚藝助理、隆順安全食品兼職人員、北村豆腐家兼職人員、韓姜熙小廚房兼職人員、居高風味餐廳廚師助理、美食達人股份有限公司餐飲服務接待員等專案職缺，鼓勵待業民眾把握疫後就業利多工作機會，就業領獎勵，幫自己加薪。

屏東就業中心主任翁素足說，歡迎有求職轉職需求的民眾踴躍參加，求職者可直接與企業面對面，瞭解更多企業文化及福利待遇等，藉以尋求合適的工作機會。另外，9月8日周五屏東縣里港鄉里港國小舉辦「里港地區現場徵才活動」，欲知活動詳情或相關補助方案，歡迎洽詢屏東就業中心08-7559955。

屏東縣 職缺 求職

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