高雄鳳山路燈今晚又不亮 原來是開關跳脫！
高雄市鳳山區文教一路一帶今晚多盞路燈莫名不亮，道路一面漆黑，議員李雅靜發現，包括文教路、文教路108巷及青年路2段，共有7盞路燈有問題，工務局公園處獲報調查 ，主要是路燈開關跳脫， 經緊急派員查修，近11點才重放光明。
鳳山區路燈不亮情形頻率不低，議員李雅靜指出，今晚文教路上有3盞路燈，文教路108巷2盞，青年路2段155巷2盞路燈通通不亮！
台電鳳山營運處到現場巡檢，發現供電正常，研判是路燈設備「出包」，轉知工務局公園處處理，公園處調查發現主要是開關跳脫所致，馬上叫修，至10點50分左右才重新修復放亮。
鳳山區長石慶豐表示，主要是文福s24立地開關跳脫，但台電供電正常，通報公園處處理後，已經修復。
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