天使輪油汙 船東不處理 5度重罰

帛琉籍「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，船上空貨櫃與油汙隨海漂流。海洋保育署說，船東至今未布放攔油索，也未提出委託廠商處理的契約，面對船東持續不作為，海洋委員會第5度祭出重罰200萬，累積罰款540萬，期限8月18日改善，若屆時仍未處理將持續開罰。台灣港務公司高雄分公司說，若海象許可，今午就可派員潛水進行油艙抽油。

海洋保育署表示，此案是海洋汙染防治法修正通過後首件重大海洋汙染案，為持續督促船東採取防止、排除及減輕汙染等適當措施，前天第5次祭出重罰200萬元，要求船東負起責任。

海保署表示，天使輪船東至今未繳納罰金，且為配合海事調查相關作業，航港局限制天使輪19船員出境，但船東至今仍未有布放攔油索等積極作為，不但油汙持續滲漏至海面，應變措施仍由港務公司及海委會代處理。

台灣港務公司高雄分公司表示，擱淺沿岸的貨櫃已吊除，沉沒貨櫃無礙航行；港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線，海巡署艦艇巡視，均未發現岸際有油汙。

此外，昨天透過無人機巡視，僅在沉船處附近海域現場觀測到1處油花，港務公司已派船艇攜帶吸油棉索等除汙資材，前往沉船處除油；海事工程公司也已在昨日機艙孔滲油點封堵工作，目前海上油汙只剩零星油花。

台灣港務公司高雄分公司表示，海事工程公司昨已完成工作平台船2個繫纜浮筒的連接並備妥絞機鋼索，若今日海氣象許可，最快下午就可潛水進行重油艙抽油。