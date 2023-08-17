高雄農損逾億 西施柚3成落果

高雄市西施柚因前兩次颱風落果嚴重，農業局昨前往燕巢區會勘災損，柚農哀嘆三成西施柚落果或因水傷造成果皮腐爛，無法販售，「心痛到眼淚都掉下來了。」沒想到昨午又下起豪雨，高雄市燕巢區西施柚果農何福三憂心，果園含水量已過多，若再下大雨，災損持續增加，恐雪上加霜。

高雄燕巢區西施柚價格曾每公斤達500元，但今年還沒上市就因杜蘇芮、卡努颱風，導致三成西施柚落果，及因水傷造成果皮腐爛無法販售。

昨早立委邱議瑩與農業局前往會勘，燕巢區柚子班班長韓仙法望著地上上百公斤落果感嘆說，「光這一堆就價值10多萬元」，全燕巢區西施柚約10多甲，原本9月可上市，因颱風降雨，果實吸了太多水，表皮已腐爛，這波風災損失至少3成。施姓柚農說，看到那麼多落果，「真的很心痛，我的眼淚都掉下來了」，希望政府能多加補助。

高雄市農業局長張清榮表示，杜蘇芮與卡努颱風襲台，高雄市農產災損逾億元。燕巢區西施柚昨因一下大雨一下又出太陽，「很像在洗三溫暖」，果實嚴重災損，會加速呈報農糧署，若確認達到災損，果農可申請1公頃8萬元災損補助。

卡努颱風帶來驚人雨量重創南投，農作物也遭大雨打爛，農業設施損害，甚至農田流失，全縣農損金額逾1.6億，以仁愛鄉最慘重，殘存蔬果因近日雨勢不斷受到影響，延遲採收或受災。

「跟老天搶時間，能收多少算多少。」仁愛鄉茶農說，現正值秋茶產期，得趕快採收才不會影響10月冬茶，未料風災已延誤採茶時間，最近又雨勢不斷，真的欲哭無淚。

清境松岡是香水百合重要產區，花農表示，花卉和溫室、花園等被風災損毀，短期復原有困難，又遇雨攪局；廬山馬赫坡部落農民也說，風災損農路，大雨影響搶修及農務，甜柿等秋冬水果無法套袋，後續收成堪憂，只能盼老天別再下雨了。