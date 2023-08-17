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歌仔戲酬神聲量大 旗津居民不忍了

聯合報／ 記者任義宇石秀華王昭月／高雄報導
受宮廟邀請的家合園劇團表示，夜間演出影響地方居民，除立即改善也向居民致歉。記者任義宇／攝影
受宮廟邀請的家合園劇團表示，夜間演出影響地方居民，除立即改善也向居民致歉。記者任義宇／攝影

高雄旗津某宮廟每年6至8月邀請劇團在海邊搭台演歌仔戲酬神，音量大到周邊居民受不了，形容如「旗津地獄」，指尊重神明，但民俗文化綁架社區安寧，連年如此對部分居民是折磨；警方表示已勸導，環保局指歌仔戲戶外公演音量超標，按次可罰3千元到3萬元不等；學者認為，可從理解宗教文化及展演技術改善，「雙管齊下」、弭平紛爭。

旗津靈元寶宮每年暑期邀劇團酬神已行之有年，多年前曾因演出音量大遭檢舉，近日又遭反彈，居民反映一演2個月、一忍20年，誰來體諒？並指聲音太吵人，「相信神明也不希望打擾居民」。

宮廟負責人鄭鴛鴦說，廟方奉神明指示邀劇團演出逾20年，居民反映噪音問題，已請劇團調整演出時間，盡量不擾人。

中華里長徐漢仁說，宮廟每年辦地方戲曲展演，也提供劇團穩定收入，演出時間到晚間9時，且辦在海岸公園、影響相對小。

劇團團長陳宗毅說，承接演出2年，已將原6顆音響減為4顆，且音量盡量轉小，並把擴音方向朝向海邊，降低對居民干擾，昨也上網貼文向大家致歉。

議員李喬如昨得知地方困擾，立即介入協調；議員陳美雅也說，旗津靠海，重視民間信仰、敬神是好事，但應兼顧居住安寧，建議舞台搭建可與社區距離拉遠，或調整擴音器位置及方向。

高市環保局表示，歌仔戲戶外公演如使用「擴音設備」，應符合噪音管制法管制標準，日間至夜間音量介於47到77分貝間，超標限期未改善，可裁罰3千到3萬元。

南華大學教授明立國說，聲音干擾能用法令約束解決，但宗教性聲音傳達，若用法令界定即太窄化。

明立國說，劇團唱戲是為神而演，「對象不是吵人，是吵神」，現代人如回歸宗教本質思考就能認同，並予以尊重。不過對神明演出縱然音量轉小，只要報以崇敬，神明一樣聽得到。

歌仔戲 超標 議員

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