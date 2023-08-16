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高雄登革熱+4、境外移入+2 左營、小港疫情群聚

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
防疫人員在盆栽底盤積水發現病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在盆栽底盤積水發現病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

高雄市今日新增登革熱本土個案4例及境外移入個案2例，累計本土65例、境外移入15例。衛生局說，今日新增本土個案其中2例與左營區青雲宮市集有明確地緣關係，小港區青島里1例也是社區群聚感染，衛生局發現小港和左營疫情群聚社區範圍，家戶內外積水容器孳生病媒蚊風險高，最近3天已舉發21件。

衛生局表示，今日新增的本土個案，其中2案是左營區的同住家人，1位經疫調8月14日出現症狀並就醫，另1位無症狀8月15日同住家人採檢時檢出，檢驗結果皆確診第一型登革熱。另一案是居住小港區青島里10多歲男性，8月14日就醫並被通報，檢驗確診第二型登革熱。還有一案是居住仁武區五和里70多歲男性，8月15日就醫並被通報，檢驗結果確診第一型登革熱。

衛生局說，左營區的2案與青雲宮市集有明確地緣關係（累積10例），小港區青島里1案也是當地社區群聚感染（累積10例），都是既有發生登革熱疫情的社區傳播鏈所衍生的群聚疫情。

境外移入1案是彌陀區10多歲越南籍男性，8月14日從越南入境時，因有發燒症狀，入境後直接安排住院隔離，未進入社區，檢驗結果為PCR陽性。另案為鳥松區30多歲本國籍女性，8月6日從泰國入境返國，經疫調8月11日出現症狀，8月11日及8月13日曾就醫，8月14日症狀未癒就醫並被通報，檢驗結果確診第一型登革熱。

衛生局近日針對小港和左營疫情群聚社區範圍進行環境孳生源稽查，發現家戶內外積水容器孳生病媒蚊風險高，8月14日至16日3天共舉發21件，最高可罰1萬5000元。青雲宮市集周邊社區共發現113個積水容器，其中13個已孳生病媒蚊（陽性率11.5%）；小港區青島里共發現98個積水容器，其中8個已孳生病媒蚊（陽性率8.2%）。孳生源態樣主要有畚箕、花盆底盤、花器、桶甕、桶蓋、金爐、塑膠袋、樹洞、盆栽和地面積水等。

防疫人員查獲金爐蓋積水已孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員查獲金爐蓋積水已孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供

高市衛生局呼籲，雨後48小時內巡、倒、清、刷，可杜絕病媒蚊孳生。圖／高市衛生局提供
高市衛生局呼籲，雨後48小時內巡、倒、清、刷，可杜絕病媒蚊孳生。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱 病媒蚊

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