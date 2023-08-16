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歐盟碳邊境調整10月試行 高雄推作業手冊維持競爭力

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市府經發局推出國內首本「製造業碳管理作業手冊彙編」，並提供一系列服務，協助企業因應歐盟10月將公布的CBAM施行細則。圖／經發局提供
高雄市府經發局推出國內首本「製造業碳管理作業手冊彙編」，並提供一系列服務，協助企業因應歐盟10月將公布的CBAM施行細則。圖／經發局提供

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)今年10月起試行，會依照產品碳排放進行課稅，影響台灣產業競爭力高雄市府推出國內第一本「製造業碳管理作業手冊彙編」，並提供單一窗口協助企業做申報準備。廠商表示，碳管理措施刻不容緩，如何完善國內相關機制，直接攸關台灣競爭力。

經發局表示，因應國際法規發展趨勢，高雄編撰國內首本「製造業碳管理作業手冊彙編」，並提供一系列企業說明會、授證課程、碳諮詢單一窗口服務等作業，協助企業於10月歐盟公布CBAM施行細則後，盡早啟動相關申報資料準備。

生產金屬扣件的舜倡發企業特助朱俊德分享，若客戶要額外負擔產品生產過程所產生的碳稅，會導致售價失去競爭力，但現階段歐盟規則細節尚未出爐，各國能做的就是推動綠色轉型，目前國內業者、政府已開始布局，讓未來規則公布後，能讓企業快速應對維持競爭力。

朱俊德說，目前國內製造業許多都已朝節能減碳目標前進，以舜倡發發來說，因生產過程是已設備所使用的電力能源，為最大宗碳排來源，目前透過建置太陽能發電、儲能設備、能源管理等手段，每年已能減少約150公噸碳排，未來朝每年減少20到50噸為目標，逐漸達成淨零碳排目標。

競爭力 歐盟 高雄市 碳排放 減碳

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