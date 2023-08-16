便當吃到最後一口竟是髒鐵片 高市府稽查店家缺失
高雄有民眾反映在鼓山區1間自助餐店買便當吃，吃到最後一口時卻發現1片滿是汙垢的鐵片；高雄市政府衛生局今天表示，昨天派員稽查，發現店家數項缺失，要求限期改善。
有民眾昨天在臉書（Facebook）發文表示，在鼓山區1間自助餐店買便當，吃到最後1口菜時竟發現有1片滿是汙垢的鐵片，「還以為是海帶…在便當菜裡面吃到這種東西，我真的心裡陰影面積…已吐」。
衛生局今天發布訊息表示，衛生局昨天派員至現場查察；經查現場未見食品器具鐵片脫落，但針對冰箱溫度不符規定、從業人員無體檢資料、食材未離地放置、電扇及煎台油汙等缺失，依食品安全衛生管理法要求限期改善。
衛生局指出，若店家屆期複查未改善者，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰，也呼籲食品業者，務必遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安及市民健康。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言