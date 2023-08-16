便當吃到最後一口竟是髒鐵片 高市府稽查店家缺失

高雄有民眾反映在鼓山區1間自助餐店買便當吃，吃到最後一口時卻發現1片滿是汙垢的鐵片；高雄市政府衛生局今天表示，昨天派員稽查，發現店家數項缺失，要求限期改善。

有民眾昨天在臉書（Facebook）發文表示，在鼓山區1間自助餐店買便當，吃到最後1口菜時竟發現有1片滿是汙垢的鐵片，「還以為是海帶…在便當菜裡面吃到這種東西，我真的心裡陰影面積…已吐」。

衛生局今天發布訊息表示，衛生局昨天派員至現場查察；經查現場未見食品器具鐵片脫落，但針對冰箱溫度不符規定、從業人員無體檢資料、食材未離地放置、電扇及煎台油汙等缺失，依食品安全衛生管理法要求限期改善。

衛生局指出，若店家屆期複查未改善者，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰，也呼籲食品業者，務必遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安及市民健康。