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高雄山區降雨 茂林132線道出現落石

中央社／ 高雄16日電

中央氣象局今天發布大雨特報，新竹以南地區有局部大雨發生機率。高雄山區今天持續降雨，導致茂林區的茂林132線道4公里處出現落石，區公所通知廠商清理，交通一度受阻。

高雄市警察局六龜分局今天發布訊息表示，下午2時許茂林區降雨，導致茂林132線道4公里出現落石，交通一度受阻。茂林區公所通知廠商清理落石，警方進行人車管制，並疏導交通，呼籲用路人遵守現場管制。

高雄山區今天持續降雨，根據高雄氣象站統計，截至下午1時30分，以美濃區1小時累積雨量達45毫米最多。市區則偶有陣雨。

此外，南橫公路梅蘭明隧道路段，因日前卡努颱風帶來雨勢，造成隧道東洞口上邊坡大量土石坍方，邊坡極度不穩定，公路總局甲仙工務段將進行上邊坡刷坡作業及噴凝土護坡工程，8月15日起至9月15日部份時段交通管制。

落石 卡努颱風 新竹

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