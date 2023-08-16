鬼門開 創世屏東院邀普度拜奶粉轉捐植物人一起做公益

每到農曆7月家家戶戶中元普渡，廟宇準備豐盛供品，普度眾生，屏東縣萬丹無極善良堂準備200公斤奶粉等作為普度供品，今拜拜完後，將一箱箱奶粉捐給創世基金會屏東院，作為植物人每日營養餐食。創世屏東院說，普度做公益，供品轉為「愛心奶粉」祭拜後轉捐創世，幫助植物人。

屏東縣萬丹鄉無極善良堂、腳丫子社團，長期關懷社會，多次推動各式愛心活動，協助創世屏東院募集服務經費及發票，鼓勵店家設發票箱，用實際行動支持與愛護植物人，在得知創世屏東院安養60名植物人，每月需80公斤奶粉後，決定將普度供品改為奶粉。

無極善良堂今天普度完後，在腳丫子團友、縣議員許展維、鄭張常敏及萬丹鄉長李建霖陪同下，上香參拜，祈求池府王爺護佑眾生平安健康，弱勢貧病者都能獲得溫暖，祭拜後，眾人捲起袖挽，將一箱箱奶粉搬至貨車，送往創世基金會屏東院。

為均衡飲食，創世安養院由營養師給予評估和建議，將天然新鮮食材攪打製成流質餐食，再搭配奶粉及高蛋白補充，以維持植物人營養所需。