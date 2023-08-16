直排輪轉戰短道滑冰無縫接軌 14歲黃芊華國際賽成耀眼新星

14歲的屏東縣東港囡仔黃芊華，小學就在家自學，原是直排輪好手，9歲和家人到加拿大遊學時藉滑冰解癮，竟愛上競速溜冰，在自己努力和家人支持下無縫接軌，繼去年在義大利國際青年短道競速滑冰賽奪金後，上周在美國鹽湖城Desert Classic短道競速滑冰賽，和曾參加冬季世大運的高手尬速，一舉奪銅，盼在2026年代表台灣參加米蘭冬奧短道滑冰賽。

黃芊華是土生土長的屏東東港人，因才藝興趣廣泛，小一下學期開始就在家自學，也加入東港以栗國小直排輪隊，赴加拿大魁北克省參加國際直排輪競速比賽，獲得5項金牌及個人總冠軍；9歲時與家人到加拿大遊學時，想藉滑冰解癮，沒想到在短道競技滑展露超越同齡的過人天分，黃媽媽特地為她找來南韓籍教練精進技術，目前寄籍東港高中國中部，她在美國奪牌的消息傳回後，師生同感榮耀。

黃芊華去年在有20國、300餘人參賽的義大利青年短道競速滑冰國際賽奪金，這次在美國鹽湖城Desert Classic短道競速滑冰賽，11、12日比賽，選手在500、1000和1500公尺3項的排名換算積分，加總後決定排名，黃芊華闖進500公尺決賽A組（1至5名決賽），4位對手都是滿18歲的大學好手，她雖是第二位抵達終點，惜因犯規被判罰，積分大受影響。