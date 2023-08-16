金門中秋博狀餅邀民眾來體驗 最大獎獨得30萬黃金

邁入第18年的金門中秋博狀元餅活動，將自8月29日起一連熱鬧一個月，從金門航空站的迎賓博餅、店家集章博餅、網路博餅、博餅鄉鎮賽、博餅總決賽，到台北、台中、高雄鬧區快閃博餅體驗暖身，今年的五鄉鎮狀元決賽，頭獎是價值30萬元的黃金金牌，歡迎遊客來體驗試試手氣。

金門中秋博狀元餅記者會今天上午在「浯江書院」舉行，開場由KDC金門流行舞蹈團演出，以博餅骰子元素融入現代舞蹈，新穎的設計，讓現場充滿熱鬧氣氛。由金門副縣長李文良、觀光處長李銘培、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家等人共同為活動揭開序幕。

李文良表示，中秋博狀元餅是金門傳統習俗，同時也深受鄉親喜愛的活動，縣府希望把這樣特別的活動與觀光客分享。今年的博餅活動為期一個月的時間，而且為了順應時代潮流，觀光處規劃安排多項體驗，除了有各鄉鎮的封街博餅活動，還會結合機場、地區商店與網路博餅。今年還安排特別的穿越時空博餅，邀請全世界的遊客，一起來體驗一下金門的特色習俗，歡度不一樣的中秋節。

觀光處指出，今年六大系列活動超級精彩好康，其中最受矚目的是「店家集章博好禮」，民眾於各博餅特約店家消費即可集1枚戳章，集滿3枚不同店家戳章，即可參加抽獎，人人有機會獲得萬元家電。另為歡迎民眾體驗不一樣的金門在地特色的民俗活動，於活動期間，縣府也在浯江書院設置大型的裝置藝術，歡迎遊客前往拍照打卡，只要上傳到社群後，即可獲免費博餅一次，除了實體活動，活動官網更有「線上博餅拿好禮」活動，民眾使用電腦、手機也能體驗博餅，還可抽金門來回機票。

此外，停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今年將重新回歸，決賽地點將在金湖鎮舉行，今年的頭獎將是價值30萬元的黃金狀元金牌，歡迎各地好手來試試手氣。

博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動，相傳是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，後在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。