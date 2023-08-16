實踐淨零轉型 高市府推首本「碳管理作業手冊」

為協助輔導企業碳盤查及減碳作業，高市府編撰國內首本「製造業碳管理作業手冊」，並展開一系列企業說明會、碳諮詢單一窗口服務等作業；歐盟10月施行細則公布後，也將協助廠商申報。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，推動淨零政策並因應國際法規發展趨勢，高市府為協助在地企業，編撰國內首本「製造業碳管理作業手冊彙編」，展開一系列企業說明會、授證課程、碳諮詢單一窗口服務等作業。

高市府昨天於本洲產業園區服務中心辦理「製造業碳管理作業手冊」說明會，邀產業代表分享執行碳盤查作業的實務心得，吸引逾百名企業代表與學界參與。

經發局長廖泰翔強調，這是國內首本協助企業釐清碳排及淨零法規政策、碳盤查流程與盤點資源的作業手冊。納入國內外淨零發展趨勢，如我國氣候變遷因應法、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA）等內容。

針對企業關心的CBAM議題，市府也將於10月歐盟施行細則公布後，啟動協助廠商準備相關申報資料，並以個案輔導、建立產業典範案例與說明會方式協助。

此外，市府也將於9月開始分別在本洲（每週一、三）、和發（每週二、四）產業園區服務中心進行駐點輔導，提供國內外淨零規範及碳盤查諮詢服務，並規劃辦理高階經理人課程、淨零碳排公正轉型論壇。