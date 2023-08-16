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天使輪連吃5張罰單 海保署累計開罰540萬元

中央社／ 高雄16日電
帛琉籍「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流和油污，海保署昨天第5次祭出重罰新台幣200萬元，累積裁處金額至540萬元，要求船東負起責任。改善期限至8月18日。（海保署提供）
帛琉籍「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流和油污，海保署昨天第5次祭出重罰新台幣200萬元，累積裁處金額至540萬元，要求船東負起責任。改善期限至8月18日。（海保署提供）

帛琉籍「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流和油污，海保署昨天第5次祭出重罰新台幣200萬元，累積裁處金額至540萬元，要求船東負起責任。改善期限至8月18日。

海洋保育署今天接受中央社記者訪問表示，8月8日船東透過船務代理提出抽油計畫，但不完整，也沒有布放攔油索等作為，已撤回要求修正後重提。15日開出第5張罰單，裁罰加重至200萬元，改善期限至8月18日。

事發至今，海保署7月26日首度依違反海洋污染防治法，裁處船東30萬元、限制重要船員離境等行政處分；7月31日二度開罰60萬元。8月3日開出第3張罰單100萬元，8月11日再罰150萬元。

8月15日加重裁罰200萬元，5次共累積裁罰540萬元，但船東至今未繳。為配合海事調查相關作業，航港局也限制天使輪所屬19名船員出境。

海保署今天發布新聞稿表示，此案是海洋污染防治法修正通過後首件重大海洋污染案件，為持續督促船東採取防止、排除及減輕污染等適當措施，昨天祭出重罰200萬元，要求船東負起責任。

海洋保育署說明，15日稽查結果顯示船東仍未有布放攔油索等積極作為，不但油污持續滲漏至海面，相關應變措施亦由港務公司及海委會代為處理。

台灣港務公司高雄分公司昨天表示，海事工程公司昨天下午2時進行水下電焊補漏作業，經潛水員目視已無油污洩漏。預計17日布放浮筒警示燈標後，開始重油艙抽油作業，預計於9月3日前完成船體重油抽除工作。

罰單 航港局

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