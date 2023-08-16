前鎮漁港整建81億 議員籲第二類漁港也應受關注

全台最大的遠洋漁業重鎮前鎮漁港受到前瞻計畫補助81億受外界關注，不過高雄仍有15處第二類漁港，有市議員說他們設施整建共有共16.7億元，日常管理維護僅有4140萬，可以多加關注發揮效益。海洋局回應，若有需要會向中央爭取經費改善。

高雄市議員黃柏霖表示，前鎮漁港改建引起大量討論是好的現象，代表民眾對公共事務的關心，前鎮漁港進步也是身為高雄人的期待，不過除中央漁業署管理的前鎮漁港外，高雄還有15座由市府管轄的第二類漁港，也值得獲更多的資源與關注。

黃柏霖說，高雄15座第二類漁港，在今年度有4140萬日常管理維護預算，漁業等建設共16.7億，其中多數花在旗津漁港深水碼頭整建與興達養殖漁業生產區大湖埤排水工程，考量產值與重要性，資源不如前鎮漁港尚屬合理，但仍能發揮各漁港特色創造不一樣價值，也要注意預算是否足以維持各項是施基本使用。

黃柏霖舉例，部分漁港可以打造如農村再造效果，發揮地方特色帶動地方產業、觀光推動，像彌陀漁港就有打造海岸光廊成為特色景點，其他漁港也能逐一發掘其特色，帶動地方發站，也強調漁港活化後，維持管理維護相關預算也要編足。

海洋局表示，日常管理維護經費用在維持15座漁港維持基本營運，如有漁港設施老舊須改善部分，會令提改善計畫，若經費較龐大，會向中央爭取預算補助，近幾年已逐漸改善包含興達漁港近海泊區碼頭、彌陀漁港、蚵子寮漁港、旗后漁港等，中芸漁港擴充泊區也即將在明年初完工，漁業署亦支持第二類漁港設施改善修建經費。