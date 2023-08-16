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中高齡資歷有助門市營運 無印良品岡山店一口氣晉用8人

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
無印良品岡山店與高市勞工局合辦「職場觀摩及體驗」活動，成功甄選上8名銀髮「生力軍」上工。記者王昭月／翻攝
無印良品岡山店與高市勞工局合辦「職場觀摩及體驗」活動，成功甄選上8名銀髮「生力軍」上工。記者王昭月／翻攝

日系知名品牌「MUJI無印良品」珍惜銀髮人力，近年中高齡員工數約成長5倍，近期再與高市勞工局銀髮人才服務據點合辦「職場觀摩及體驗」活動，由參訪及操作體驗過程，挖掘中高齡人才，經現場面試輔以職場學習適應計畫，成功甄選上8名銀髮「生力軍」上工。

高雄銀髮人才服務據點與台灣無印良品公司岡山門市合辦職場觀摩及體驗活動，由無印良品人資部長林欣韻介紹品牌理念及各區工作內容，再安排各項體關卡，由參與者化身第一線門市人員體驗各種工作環節，進一步認識工作特性及必備職能，接續面試媒合，找到多名適用銀髮人力。

林欣韻表示， 5年多來台灣無印良品中高齡員工數量呈現5倍成長，他們發現中高齡夥伴的工作經驗對門市經營有加分的效果，而公司也因應工作人員需求面，調整工作內容，讓「青銀互補」成為全新的團隊合作模式，日後歡迎更多中高齡夥伴加入無印良品大家庭。

勞工局長周登春表示，中高齡及高齡長者的體能與身心狀態完全不輸年輕人，且具有豐富人生歷練、穩定性及成熟工作態度等職場優勢，企業主可多聘僱中高齡及高齡勞工。

周登春指出，勞工局與勞動部也推展中高齡職務再設計、職場學習再適應、僱用獎助措施等補助計畫，亦透過疫後缺工就業方案，針對餐飲業內、外場服務員、廚務與旅宿業房務員、清潔人員等職缺進行專案媒合，中高齡民眾經就業中心推介受雇專案職缺，每月可領1萬元獎勵金加薪助攻，最長可領12個月，求職者可就近向各就業服務站或銀髮人才服務據點洽詢。

無印良品岡山店與高市勞工局合辦「職場觀摩及體驗」活動，成功甄選上8名銀髮「生力軍」上工。記者王昭月／翻攝
無印良品岡山店與高市勞工局合辦「職場觀摩及體驗」活動，成功甄選上8名銀髮「生力軍」上工。記者王昭月／翻攝

無印良品 職場 勞動部 勞工局

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