快訊

雲林男子縱火家人3死1重傷 只因一句話「引燃酒精膏」洩憤離家

屏東草鴞生態服務給付即起申請 1公頃最高可領3.3萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣草鴞生態服務給付農民去年總申請面積合計55.35公頃，核發獎勵金67萬360元。圖／屏縣府農業處提供
屏東縣草鴞生態服務給付農民去年總申請面積合計55.35公頃，核發獎勵金67萬360元。圖／屏縣府農業處提供

屏東縣從去年2022年加入農業部林業及自然保育署「推動生態服務給付方案」，針對屏東縣境內瀕危物種（草鴞）分布和生物多樣性熱點區域，透過不施用毒鼠藥、毒餌、非友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範或架設棲架提供合適草鴞棲息環境，給付「生態薪水」給配合執行保育措施農民，今年度即起開放申請受理。

農業處指出，屏東縣草鴞生態服務給付區域包含屏東市、九如鄉、里港鄉、高樹鄉及鹽埔鄉等5鄉鎮市，去年農民總申請面積合計55.35公頃，核發獎勵金67萬360元。

農業處表示，參與草鴞生態服務給付方案的農民可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，農地友善獎勵金每公頃每年最高可核發2萬元，每案每年以領取1次為限，若再配合架設及協助維護棲架者，可再領取棲架監測獎勵金3000元，如果拍攝到猛禽影像再加發1萬元。

實施草鴞生態服務給付區域的農民可洽所在地鄉公所、農會諮詢相關申請辦法，受理時間自即起至今年9月30日止，農業處將從8月17日起在鹽埔等地舉辦4場說明會。

縣府農業處長鄭永裕說，草鴞是保育類一級瀕臨絕種野生動物，亟需保育及復育，卻因為人類活動區域與動物棲地過於重疊，造成棲地劣化與消失，導致族群不斷減少，參與草鴞生態服務給付方案的農民，能藉由執行友善草鴞耕作方式，與瀕危物種共存，維護自然生態環境。

屏東縣 農地 自然生態

延伸閱讀

屏縣府7點聲明駁棒球場指控 王鴻薇：反擊弱到爆

屏東縣唯一棒球場破舊不堪還漏水 地方人士：亟需完善基地

影／屏東新球場恐百年回本…居民控強拆租用地 縣府：土地為國有

屏東國際棒球場25億 綠議員：北市國小活動中心預算22億

相關新聞

屏東25億棒球場 挨批債留曾孫

屏東縣立國際棒球場最近以廿五點八億元發包，由隆大營建公司統包。國民黨立委王鴻薇昨質疑這座全台最貴的棒球場不但要一百年才能...

新聞眼／縣府只顧戰南北 棒球願景沒說清

屏東縣斥資廿五點八億元興建國際棒球場被立委批債留曾孫，縣府發七點聲明回擊卻充斥「政治語言」，批立委傲慢、歧視屏東人，未針...

屏東草鴞生態服務給付即起申請 1公頃最高可領3.3萬元

屏東縣從去年2022年加入農業部林業及自然保育署「推動生態服務給付方案」，針對屏東縣境內瀕危物種（草鴞）分布和生物多樣性...

全運選拔爭議 運發局：符合規定

全國運動會10月21日台南登場，高雄市代表隊參賽選手名單日前出爐，但游泳隊名單爆爭議，選手指2名選手「沒成績還入選」，質...

世界巡迴首站 高雄沉浸體驗聖母院

巴黎聖母院2019年慘遭祝融，重建計畫受全世界關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院歷史與藝術價值，被視為科技復興世界...

高雄本土登革熱+3 連日降雨垃圾袋皺褶積水長出病媒蚊孑孓

高雄市今天公布新增本土登革熱個案3例，累計61例。衛生局說，今日新增個案左營區2例均與青雲宮市集有明確地緣關係，累積已8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦