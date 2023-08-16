全運選拔爭議 運發局：符合規定

全國運動會10月21日台南登場，高雄市代表隊參賽選手名單日前出爐，但游泳隊名單爆爭議，選手指2名選手「沒成績還入選」，質疑市府運發局訂後門條款；運發局澄清，選拔賽前2個月就公布規程，2選手均符合「旅外選手無法參加市運會選拔」規定，並已於8月13日前檢附國外比賽相關成績證明。

世大運國手徐安昨由高雄市議員林智鴻陪同，控訴高雄市全運會選拔賽名單有爭議，指游泳每個項目都有2名選手入選，她參加9項目都在前2名次，但其中1項成績竟遭畫圈、填上他人名字，另有其他10項目選手也有同樣情況。

徐安指出，陳、李姓2選手都很優異，但未參加選拔賽，且1個月內沒有比賽成績，應無法入選全運會高雄代表隊，但直到名單公布，選手們才發現運發局另有公告規程，可讓2人入選，質疑這是開後門，影響其他選手權益。

運發局澄清，相關規章在選拔賽前6月29日已公告，且未接獲異議，遭指控李姓選手為中華民國游協「112年培育優秀或具潛力運動選手計畫人員名單」一員，陳姓選手也經游協證明，配合2028奧運黃金計畫代表我國參加2023香港公開賽，上月17日起赴大陸昆明移地訓練，2選手均符合規程「旅外選手無法參加市運會選拔」規定。