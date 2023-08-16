屏東25億棒球場 挨批債留曾孫

屏東縣立國際棒球場最近以廿五點八億元發包，由隆大營建公司統包。國民黨立委王鴻薇昨質疑這座全台最貴的棒球場不但要一百年才能回本，得標廠商隆大更是沒有興建運動場所紀錄，難道只有「綠友友」企業可承包前瞻計畫建設？

王鴻薇說，隆大在屏東只做過老舊校舍整建統包工程，董事長陳武聰很挺民進黨，二○一八年還主持蔡英文總統簽名公仔拍賣會，而監察院長陳菊人馬、中油前董事長陳金德二○二一年到隆大擔任獨董，隆大今年四月就得標棒球場工程，不曉得有無關係。

信賴之友會秘書長陳金德說，這完全是惡意影射、蓄意抹黑，是對他名譽的傷害，他絕無和屏東前縣長潘孟安、屏東縣長周春米及屏東縣府相關人員有直接或間接接觸，絕無介入此案，請王鴻薇不要躲在言論免責權保護傘下無的放矢。隆大營建副董事長陳又齊說，這是公開招標案，都在合法程序下進行，無圖利疑虞。

屏東縣府則發七點聲明強調國家建設不能著眼於「成本、效益」，屏東僅有的棒球場是一九七六年完成，老舊不堪，縣府爭取在高鐵特區旁設立九點八公頃的運動休閒園區，興建國際棒球場，並首次與檢察、廉政、調查三大司法機關合作成立廉政平台，招標過程公開透明；縣府也曾邀數家國內重量級營造公司投標，但廠商計算人力及成本後未投標，最後由隆大結合有興建棒球場經驗的立勝工業、福林工程聯合得標，聘棒球國手趙士強擔任顧問，請王委員不要造謠。

王鴻薇舉行記者會說，屏東棒球場造價廿五點八億元，中央前瞻計畫補助七點五億元、縣府自籌十八點四億元，據評估報告，未來棒球場年收入三九三九萬元、年支出一三六七萬元，每年淨收入二五七二萬元，要百年才回本，「真的是債留曾孫」。

王鴻薇說，二○○五年高雄捷運施工坍塌，承包商就是隆大，讓當時讓技術顧問、日商前田營造及三信工程認為信譽受損，而隆大政治獻金紀錄一片「綠油油」。屏東人當然應該得到應有的建設，但民脂民膏難道不該用在刀口上？

缺工嚴重 四度流標

【記者張已亷、劉星君／屏東報導】屏東縣府計畫於高鐵六塊厝特定區周邊規畫運動休閒園區興建國際棒球場，興建工程流標四次，今年五月以廿五億餘元發包；周遭已圍起二米高的鐵皮，已有怪手進駐整地，預計明年三月施工、二○二七年十月前完工。

屏東縣工務處長楊慶哲說，流標四次主要是物價波動大且缺工嚴重，今年才成功發包。他說，評審委員都由政風處聯繫，過程保密，誰當委員只有到現場看資料才知道。