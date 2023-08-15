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莒光貨船勞務委託案再流標 船壞剩1艘恐雪上加霜

中央社／ 新北15日電

連江縣政府希望以勞務委託招標案解決莒光鄉貨船問題，但已2度流標，第3次訂21日再開標；此外，跑台灣與馬祖航線貨船有2艘故障，只剩1艘能跑，莒光貨船問題可能雪上加霜。

被稱為「離島中的離島」的莒光鄉大部分物資靠船班補給，自去年底起由於航商陸續淘汰貨船、加上評估莒光貨少，班次減為每月1班。

縣府雖整合南竿鄉廠商，讓莒光居民能從南竿叫貨、並透過交通船運貨，但對當地居民而言，從台灣直接叫貨成本低很多，也才能運送冷氣或洗衣機等大型貨物，衛生所的氧氣與液態氮也須靠台灣補給，現階段貨船1個月只開1航班對當地居民生活造成巨大衝擊。

縣府說，已協助莒光鄉公所採「勞務委託」方式委託貨船運送民生用品、大宗建材等，原則上夏季維持每月2航次、冬季每月1航次，且准許目前3家合法申請台灣馬祖航線貨船航商共同合作投標，保持彈性，但8月開標以來已2度流標。

連江縣交通旅遊局長劉性謙告訴中央社記者，如果第3次仍無廠商投標，將分析原因，適時調整招標策略；莒光鄉長陳樂禮說，如果再流標，會與縣府討論解決方案。

另外，地方人士擔心，流標加上貨船故障，貨船到莒光趟次恐怕更少，無疑雪上加霜。

連江縣港務處長王廣亞說，目前3艘貨船中2艘壞掉，包括東引88號底艙進水，已送基隆市檢修；明福8號缺維修零件，已故障約3天，確切維修時程要視航商而定。

連江縣產業發展處表示，南北竿與東引鄉都有新台馬輪等大船停靠，短期內物資不會有大問題，但對莒光衝擊可能較大，目前仍採現行從南竿運貨到莒光方式解決燃眉之急，並視第3次招標結果再與相關單位討論。

馬祖 南竿 航線

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