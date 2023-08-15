接管風波愈演愈烈！秀泰發聲明喊告 MLD台鋁：欠債請還

MLD台鋁商場與秀泰影城爆糾紛，風波愈演愈烈，秀泰集團今天傍晚再度發布聲明，指台鋁經營者聯上投資公司及都會生活開發公司，先前布的2則聲明已侵害高雄台鋁秀泰影城公司商譽、信用，且違法接管行為也涉及強制罪，已委請永然聯合法律事務所採取法律行動，台鋁商場則表示，全案應回歸事情本質，秀款既強調財務健全，就請欠款還債。

秀泰集團發布3點聲明，指控MLD 台鋁違法接管，目無法紀，公司表達嚴重抗議以捍衛員工權益。

秀泰表示，高雄台鋁秀泰影城是公司進軍高雄第一個據點，沒有輕言放棄的道理，公司秉持與聯上公司同甘共苦初衷，費時半年進行商務條件減免協商，可惜未有結果，不得已提出8 月31 日終止租約， 台鋁未予回應，竟在8 月8 日發函終止合約，10 日晚間指派數十人強行進入影城接管，不只阻攔公司人員進入機房，且強行檢查私人物品及隨身包包，已涉刑法強制罪及民法侵權行為，秀泰將依法追究聯上公司、都會生活公司台鋁分公司及其相關人員的法律責任，絕不寬貸。

秀泰也說，公司今年7 月13 日發函通知台鋁擬於8 月31日提前終止租賃契約；但聯上公司另以本公司遲付租金，主張終止租約等說法，在雙方未確認相關事項前，違反商業誠信、不顧商場道義，以突襲行動逕行接管，接管公司高達8千萬的設備及軟硬體投資，更對外散播公司積欠款項達數千萬，與事實有嚴重出入，已涉有誹謗罪

秀泰更控，聯上集團在聲明稿中惡意揭露合約部分條文，意圖影響輿論，違反雙方契約內的「保密協定」，引述內容也前言不對後語，連「爭議款項」都一變再變，罔顧法律。

秀泰重申，公司財務正常、經營穩健，絕無惡意欠款或資金周轉問題。過去一年公司多次無私引薦品牌、協助台鋁招商，如今回頭看是「真心換絕情」。

MLD台鋁商場表示，整起案件他們是受害者，而非無故指述秀泰欠錢，而事實上，秀泰就是欠款，如果誠如秀泰所言，公司財務健全，大可償還從去年11月積欠至今的款項，如今卻揚言訴諸法律，這些動作無疑是在轉移、模糊焦點，回到問題的本質，秀泰若沒欠款， 也不會有這些事情發生，因此希望秀泰能依原來的合約盡速處理，台鋁也不再多作回應，避免爭議衍成「肥皂劇」。