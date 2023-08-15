空軍投彈失準嚇到海巡官兵？ 管碧玲：不會被見縫插針

空軍1架F-16V型戰機本月9日在屏東九鵬外海執行空對地炸彈投擲任務時，因炸彈失準投偏，震波影響在該海域操演的海巡艦艇，有海巡人員匿名爆料，嚇到失眠、幻聽、不敢上船。海委會主委管碧玲今天在臉書發文強調，演習可以攻錯，事後會檢討，「我們不會被見縫插針！」艦艇上的弟兄沒有人不敢上船、沒有人請假，弟兄們繼續參與演習。

管碧玲今天在臉書發文表示，演習可以攻錯，深信事後都會檢討，她十分珍惜愛顧海巡弟兄姐妹，常常想要表達對大家的感謝，也常常想到處去看看他們，海巡署也一樣，海巡弟兄遇有任何狀況，署長都有充分掌握，第一時間也都會和弟兄站在一起。

管碧玲說，永遠給海巡弟兄最大的支持，期待因此能讓海巡隊伍維持堅強的意志，「我們不會被見縫插針！」這次和空軍的演訓過程甚被關注，她必須說，空軍第一時間就立即表達歉意，沒有態度不佳。

管碧玲表示，艦艇上的弟兄令她感到驕傲，他們沒有人不敢上船、沒有人請假，弟兄們繼續執勤、繼續參與演習，「我們肩膀上扛著國安的責任」，演習視同作戰，海巡守護藍色國土，必須挺拔英勇，深知透過演習可以攻錯，也深信事後都會檢討。