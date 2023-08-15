屏南立委民進黨推潘孟安子弟兵徐富癸 對上蘇震清之子

民進黨屏南立委參選人、縣議員許展維因涉及政府採購法等案件宣布退選，民進黨內原徵詢立委莊瑞雄遭婉拒，民進黨2024大選提名策略小組今在會中達成共識，將提名屏東縣前縣長潘孟安的核心幕僚，屏縣府民政處長徐富癸參選，屏南選區將形成潘孟安子弟兵徐富癸對上無黨籍蘇震清的兒子蘇孟淳。

「民進黨在屏南立委選戰不能缺席！」53歲徐富癸說，黨徵召他參選，「我有信心贏得勝選」，他雖然長期擔任政治幕僚，這次在縣長周春米鼓勵下勇敢承擔重任，屏南建設需要他來延續，他從報社記者到前立委潘孟安任內10年磨練，加上縣府8年歷練，「我準備好了」，可以接受中央到地方挑戰，也有信心配合縣長周春米，爭取更多中央建設打造屏東美好未來。

對於對手無黨籍蘇震清兒子蘇孟淳，等同於民進黨在屏南分裂。徐富癸說，政治選擇交給每個鄉親，大家眼睛是雪亮的，有信心會贏得勝選，雖然時間緊迫，這是一項艱鉅挑戰，他會用誠意、耐心，贏得鄉親認同支持。

53歲徐富癸是屏東縣高樹鄉舊寮村人，曾擔任報社記者7年，2004年起加入時任立委潘孟安團隊，擔任潘孟安東港辦公室主任7年，潘孟安當選縣長後擔任縣長室主任5年半，之後擔任民政處長3年，與地方村里長、宗教團體與各民間社團關係緊密。

民進黨提出屏南立委參選人徐富癸，代父出征的蘇孟淳說，他會維持既有步調，勤跑基層，並跟隨父親蘇震清腳步，好好打選戰，他投入參選至今4個多月，鄉親反應都熱烈，不少支持者表明給年輕人一個機會也是不錯的選擇。藍營部分，目前該選區人選仍未定。