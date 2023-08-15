屏東縣唯一棒球場破舊不堪還漏水 地方人士：亟需完善基地

屏東縣僅有的一座棒球場位於屏東市棒球路上，距今47年，球場設施老舊，縣府選定鄰近高鐵未來南延的六塊厝站周邊，新設國際A級棒球場，卻遭立委王鴻薇批「債留曾孫」，地方人士持不同看法直言「現有球場年紀比我還大，亟需完善基地」。記者今下午大雨過後進入球場，館內多處積水，球員休息室櫃子殘破，觀眾席還頻頻滴水，地面溼滑，不利於賽事甚至影響訓練。

屏東縣立棒球場於1976年完工，占地4.3157公頃，坐東北朝西南，每到傍晚夕陽西下時，會影響選手視線，對於下午場比賽會有一定影響，現已6年沒有舉辦職棒賽事，若要舉辦職棒級賽事必須要大規模整修，內外野各5千多個觀眾席次，目前為城市棒球隊訓練基地，也是縣內基層棒球運動的練習基地，下午會有大同高中、屏東高中與復興國小棒球隊隊員們練習。

「球場年紀比我還大！」屏東縣體育會棒球委員會主委黃建溢指出，中華職棒於7年多前原訂要來屏東舉辦賽事，吸引球迷包車從恆春北上，未料場地過於老舊，不符合中華職棒要求，「早早就離開，讓不少球迷失望」，且屏東培育多名國內外好手，近期更打出好成績，「軟體到位後，急需硬體銜接」，有一個完善的基地，不只造福國內選手和球迷，更與國際接軌，「屏東天氣相當適合比賽，長期發展就是前瞻，造價高但這是未來趨勢」。

記者今大雨過後直擊屏東縣立棒球場，走入場館可見一樓大廳多處積水，二樓球員休息室的層櫃門板脫落，設備老舊，再往球場走去，地板漆面已起泡，受雨後非常濕滑，觀眾席也因遮棚滲漏，多處滴水被打濕，相較其他縣市有在進行職棒賽事的球場顯得十分破舊。