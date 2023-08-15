影／屏東新球場恐百年回本…居民控強拆租用地 縣府：土地為國有

屏東縣府計畫在高鐵六塊厝特地區靠近屏東軍用機場南端規劃興建運動產業園區，預計斥資25億多元，興建符合國際標準的A級棒球場，今天上午立委王鴻薇批場館要百年才回本，恐債留子孫，屏東縣長周春米則回擊「不要再重北輕南，看南部人不起」，這項園區計畫經過四次流標，由隆大營造於5月得標，預計明年進駐施工，目前預定地現場已經圍起2米多高的鐵皮，當地居民對於這項運動園區計畫既期待又怕受傷害。

屏東縣立棒球場於1976年興建，設備老舊，雨天過後容易積水，早就不符職棒要求的場地標準，已經有多年沒有職棒比賽在這裡進行，目前主要作為青少棒訓練場地，為了屏東棒球長久發展，縣府計畫於高鐵六塊厝特定區周邊規畫運動產業園區，屏東縣國際棒球場為運動產業園區第一期計畫內容之一，將設置於屏東市凌雲國小後方，場館於今年2月完成法定預算程序，採統包案執行，在5月11日第5次招標由隆大營造得標，目前正進行場館及周邊附屬設施規畫設計，後續將依規進行審查，預計於明年3月開始施工，評估會在2027年10月以前完工，共提供1.5萬觀眾席位，總開發經費25億多元，縣府自籌18.4億元，中央補助7.5億元。

目前場址周遭圍起2米多高的綠色鐵皮，一路延伸，入口處有鐵鍊深鎖，當地居民王基元特地出面控訴縣府粗暴拆屋，他說，自家過去跟國防部承租1甲7分地，約5千多坪，後來縣府要使用這塊地，向法院申請假執行後就直接拆除，「連估價單都不給我們看，魚池也直接毀掉」。對於棒球場的規畫，他指出，此處屬軍事限建管制區，擔心有限高問題，若未來必須下降高度，但地無法再拓寬，整體規畫恐怕都會出問題。