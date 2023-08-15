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屏東國際棒球場爭議 棒委會：不要用政治干預體育

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供

國民黨籍台北市立委王鴻薇今開記者會，點名屏東體育園區建置成本太高。屏東縣體育會棒球委員會表示，相關言論令棒委會難以認同，屏東曾有棒球王國美譽，現今棒球場太過老舊，多年前某職棒球隊一看到場地就表明太爛，不願意比賽，這對屏東喜愛棒球運動的人是何等沉重的打擊，請不要讓對地方如此重要的體育設施陷入政治泥淖。

屏東縣僅有的一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊，且坐東北朝西南，每到傍晚夕陽西下時，會影響選手視線，對下午場比賽會有影響，已6年沒有舉辦職棒賽事，若要舉辦職棒級賽事須大規模整修。

屏東縣立棒球場內外野各有5千個觀眾席次，共一萬席，目前為城市棒球隊訓練基地，也是縣內基層棒球運動的練習基地，大同高中、屏東高中與復興國小棒球隊隊員們練習。

屏東縣體育會棒球委員會發聲明指出，屏東努力在發展體育，屏東紅尾城市棒球隊是六都以外，全國第一個以縣獨立成軍的職棒隊伍，再加上推動體育三級五區、增聘專業教練的策略成功，今年的全運會打破24年來紀錄，第一次打進全國前六強，「但沒有一座好的棒球場一直是我們的痛，更是喜歡觀看球賽的球迷朋友的痛」。

屏東縣體育會棒委會表示，屏東縣政府爭取前瞻建設計畫，投入縣款打造體育園區，就在未來的高鐵、現在的台鐵站旁，還有完善的訓練場地、步道與運動空間，讓南部地區的球隊、球迷都十分期待。

棒委會呼籲，請人不在屏東，對這項體育活動也所悉不多的王委員，不要用政治干預體育，傷害棒球運動者及球迷的情感。

屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊，下雨休息室還會積水。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊，下雨休息室還會積水。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供
屏東縣僅有一座棒球場在1976年完工，占地4.3157公頃，距今47年，棒球場設施老舊。圖／屏東縣體育會棒球委員會提供

屏東縣政府 體育 運動

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