屏東棒球場惹議 藍營：勿亂扣「歧視」帽子

國民黨籍台北市立委王鴻薇今開記者會，屏東國際棒球場花費25億元，獨厚菊系廠商。屏東縣府金發七點聲明反擊，指王鴻薇歧視屏東。國民黨屏東縣第一選區立委參選人、議員黃明賢說，縣府不應情緒勒索屏東縣民，不要一遇到外界質疑就膝反射式戰南北、亂扣「歧視」帽子。

屏東國際棒球場經費25億，屏東縣政府須負擔18.4億元，黃明賢說，相較於台灣目前最好的台中洲際棒球場造價12億元，明顯有極大差距，再著攤開統包屏東國際棒球場工程的隆大營建的高層名單，更有陳菊愛將，前高雄市副市長陳金德名列獨立董事，如此「綠友友」的背景，加上過往隆大營建並無興建棒球場的經驗，如此兒戲決策過程，實在令人費解，還是又應證外界所說的，「富貴要人幫，辦卡辦這張（民進黨黨證）」?

屏東縣政府聲明中提及，黃明賢對新建體育園區抱持正面意見，黃明賢說，上屆會期總質詢中，他主張屏東日照充足、氣候宜人，體育園區應該打造成「國際級」春訓基地，並力邀職棒球隊進駐，此一構想也獲得屏東縣前縣長潘孟安認可。

黃明賢說，屏東縣政府不應情緒勒索屏東縣民，不要一遇到外界質疑就膝反射式戰南北、亂扣「歧視」帽子，他認同屏東人值得最好的建設與環境，但全力發展體育園區並不代表屏東人要無條件接受造價高昂、施工廠商背景有疑慮與毫無興建棒球場經驗的營造商執行工程，建造屏東棒球場的預算，承載屏東人辛苦工作而來納稅錢，不能任由政府任意分配，讓與政治關係匪淺但卻無棒球場興建經驗的廠商輕易得標，不僅興建過程可能事倍功半，更對不起屏東民眾對新棒球場的期待。