屏東棒球場興建案遭控債留曾孫 工地已有怪手進駐整地

屏東縣立棒球場於1976年興建，設備老舊，縣府計畫於高鐵六塊厝特定區周邊規畫運動產業園區，斥資25億多元，興建國際A級棒球場，今上午遭立委王鴻薇批場館要百年才回本，恐債留曾孫，縣長周春米則回擊「不要從台北看天下」，該場館由隆大營造於5月得標，預計明年進駐施工，記者今實地走訪發現場址周遭圍起2米多高的鐵皮，一側已有怪手進駐整地，一側仍一片荒蕪，多處積水。

屏東縣國際棒球場為運動產業園區第一期計畫內容之一，將設置於屏東市凌雲國小後方，場館於今年2月完成法定預算程序，採統包案執行，在5月11日第5次招標由隆大營造得標，目前正進行場館及周邊附屬設施規畫設計，後續將依規進行審查，預計於明年3月開始施工，評估會在2027年10月以前完工，共提供1.5萬觀眾席位，總開發經費25億多元，縣府自籌18.4億元，中央補助7.5億元。

記者今實地走訪，場址周遭圍起2米多高的綠色鐵皮，一路延伸，入口處有鐵鍊深鎖，並有屏東縣體育發展中心於昨貼出的公告指「即日起辦理非法建築物及石綿瓦拆除」，從鐵皮接縫中看去，一側已有怪手進駐整地，一側仍一片荒蕪，另因近日南部豪雨，其中多處積水。

當地王姓居民出面控訴縣府粗暴拆屋，他說，自家過去跟國防部承租1甲7分地，約5千多坪，後來縣府要使用這塊地，向法院申請假執行後就直接拆除，「連估價單都不給我們看，魚池也直接毀掉」。對於棒球場的規畫，他指出，此處屬軍事限建管制區，擔心有限高問題，若未來必須下降高度，但地無法再拓寬，整體規畫恐怕都會出問題。