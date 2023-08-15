屏東棒球場興建案遭控債留曾孫 工地已有怪手進駐整地
屏東縣立棒球場於1976年興建，設備老舊，縣府計畫於高鐵六塊厝特定區周邊規畫運動產業園區，斥資25億多元，興建國際A級棒球場，今上午遭立委王鴻薇批場館要百年才回本，恐債留曾孫，縣長周春米則回擊「不要從台北看天下」，該場館由隆大營造於5月得標，預計明年進駐施工，記者今實地走訪發現場址周遭圍起2米多高的鐵皮，一側已有怪手進駐整地，一側仍一片荒蕪，多處積水。
屏東縣國際棒球場為運動產業園區第一期計畫內容之一，將設置於屏東市凌雲國小後方，場館於今年2月完成法定預算程序，採統包案執行，在5月11日第5次招標由隆大營造得標，目前正進行場館及周邊附屬設施規畫設計，後續將依規進行審查，預計於明年3月開始施工，評估會在2027年10月以前完工，共提供1.5萬觀眾席位，總開發經費25億多元，縣府自籌18.4億元，中央補助7.5億元。
記者今實地走訪，場址周遭圍起2米多高的綠色鐵皮，一路延伸，入口處有鐵鍊深鎖，並有屏東縣體育發展中心於昨貼出的公告指「即日起辦理非法建築物及石綿瓦拆除」，從鐵皮接縫中看去，一側已有怪手進駐整地，一側仍一片荒蕪，另因近日南部豪雨，其中多處積水。
當地王姓居民出面控訴縣府粗暴拆屋，他說，自家過去跟國防部承租1甲7分地，約5千多坪，後來縣府要使用這塊地，向法院申請假執行後就直接拆除，「連估價單都不給我們看，魚池也直接毀掉」。對於棒球場的規畫，他指出，此處屬軍事限建管制區，擔心有限高問題，若未來必須下降高度，但地無法再拓寬，整體規畫恐怕都會出問題。
體發中心回應表示，該處為國有土地，民眾本不應占用，無強拆疑慮，另場址已通過相關審核評估，不屬於軍事限建管制區，沒有高度限制問題，整體規畫無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言