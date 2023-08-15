金寧嗨FUN玩水節19日登場 邀金門親子玩水清涼一下

炎炎夏日，金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，利用金寧鄉后湖海濱公園週邊公共空間環境作為活動場地，布置充滿歡樂與夢幻、浪漫的親子戲水氛圍，以不同類型的親水遊具設施呈現，歡迎親子屆時一起來遊玩戲水。

「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」將於8月19日至24日下午4時至晚間9時登場，主辦單位利用夏日海洋繽紛的元素，創造出各式各樣親子戲水環境，活動期間家長可以帶著孩子盡情玩水感受歡樂夏日戲水親子活動，現場設置有水上戲水池、充氣滑水溜滑梯，陸上也規劃大型遊樂設施(自控旋轉飛機、充氣城堡)。

金寧鄉公所也表示，除了親水設施外，沙灘上也規劃了親子闖關活動，周邊則有美食市集，週六週日兩天舞台區規劃小丑互動與雜耍互表表演節目，歡迎民眾前來參與，一起感受炎炎夏日的熱情與浪漫海洋沙灘風情。