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金寧嗨FUN玩水節19日登場 邀金門親子玩水清涼一下

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
炎炎夏日，金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水，清涼一夏。圖／金寧鄉公所提供
炎炎夏日，金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水，清涼一夏。圖／金寧鄉公所提供

炎炎夏日，金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，利用金寧鄉后湖海濱公園週邊公共空間環境作為活動場地，布置充滿歡樂與夢幻、浪漫的親子戲水氛圍，以不同類型的親水遊具設施呈現，歡迎親子屆時一起來遊玩戲水。

「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」將於8月19日至24日下午4時至晚間9時登場，主辦單位利用夏日海洋繽紛的元素，創造出各式各樣親子戲水環境，活動期間家長可以帶著孩子盡情玩水感受歡樂夏日戲水親子活動，現場設置有水上戲水池、充氣滑水溜滑梯，陸上也規劃大型遊樂設施(自控旋轉飛機、充氣城堡)。

金寧鄉公所也表示，除了親水設施外，沙灘上也規劃了親子闖關活動，周邊則有美食市集，週六週日兩天舞台區規劃小丑互動與雜耍互表表演節目，歡迎民眾前來參與，一起感受炎炎夏日的熱情與浪漫海洋沙灘風情。

金寧鄉公所指出，活動期間現場除了水上與陸上多項遊樂設施，活動期間規劃沙灘親子闖關活動，持闖關卡完成闖關後即可獲得小禮物，現場拍照打卡也可兌換精美贈品，兩項活動贈品每日限量。在19日規劃沙灘趣味龍舟競賽，以上活動歡迎民眾報名參加，在活動期間現場也提供水槍與沙灘玩具借用服務。19日晚間19時舉辦活動開幕式除了有精采小丑互動表演也邀請MOMO親子台檸檬哥哥與藝人歌手采子帶來精采演出。相關活動資訊可至「金門縣金寧鄉公所」臉書粉絲專頁查詢。

金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所將於8月19日至24日推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所將推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉公所將推出「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，歡迎親子一起來玩水。圖／金寧鄉公所提供

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