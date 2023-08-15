高雄站西路永久路型18日晚間動工 封閉3天往市區要繞道

高雄車站周邊工程施工中，交通局表示，由北向南連結博愛路與中山路的站西路，將於18日晚間10點開始封閉，進行永久路型工程，預計在21日上午6點開放，車站以北民眾可透過中華路、自由/復興路以及民族路繞道行駛，而服務北上車流站東路不受影響。

交通局說明，在中博高架橋拆除後，開放臨時站西路共6車道連結火車站南北側交通，直到站東路通車後改為3車道並改為北向南單向通行，這次封閉施工將調整為永久路型，將比照站東路設有車站臨停接送區，方便旅客接送。

站西路永久路型工程預計自18日晚間10點起，封閉中山/建國路口，以及博愛/九如路口，屆時除站西路外，建國及九如路也無法通行，預計到19日中午優先開放九如路通行；20日中午開放建國路通行，站西路整體則預計至21日上午6時前完工通車。

施工期間，服務北上車流站東路不受影響，博愛路南下車流可改到至中華路、自由/復興路以及民族路等道路行駛；東西向的九如、建國路，可改道至十全、八德、七賢等路行駛，交通局已在車站周邊布置改道路牌及宣導布條，提醒民眾配合現場人員交通疏導。